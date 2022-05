She-Hulk : la date de sortie de la nouvelle série Marvel dévoilée

Parce Que Disney aurait pu révéler la date de sortie de »elle hulk », la nouvelle série de l’univers cinématographique Marvel. Sur le site officiel de la société, vous pouvez voir comment le programme devrait être diffusé le 17 août sur la plateforme Disney +. La série mettra en vedette Jennifer Walters, un personnage joué par Tatiana Maslany et qu’elle est la cousine de Bruce Banner qui devient She-Hulk après une transfusion sanguine de Hulk.

L’acteur Marc Ruffalo reprendra son rôle de Bruce Banner/Hulk dans la série, avec Tim Roth de retour en tant qu’Abomination, un ennemi que nous avons vu dans « The Incredible Hulk » en 2008. Cette date de sortie vient après un rapport selon lequel la série serait retardée jusqu’à la fin de 2022, avec la possibilité de ne pas être diffusée avant le début de 2023. Bien qu’elle puisse être trouvée sur site officiel de la société, il n’y a toujours pas de date de sortie officielle pour » She-Hulk ».

Comme cela s’est produit avec « Thor: Love and Thunder » avant la sortie de la première bande-annonce du film, peu de détails sur « She-Hulk » ont été vus, bien qu’il ne reste que quelques mois. Seuls de brefs extraits de la série ont été présentés lors de l’aperçu du Disney + Day de novembre 2021 pour les futurs projets MCU, mais peu de détails tels que l’intrigue ou la date de sortie ont été donnés.

Les épisodes de She-Hulk dureront chacun une demi-heure, similaire à » WandaVision », avec un total de 10 épisodes prévus pour la première saison de la série. L’émission sera une série comique avec Walters travaillant comme « avocat spécialisé dans les affaires juridiques à caractère surhumain ».

Jennifer Walters/She-Hulk est apparue pour la première fois dans Savage She-Hulk #1 en 1979, et le personnage est devenu un favori des lecteurs de Marvel Comics. La série « She-Hulk » pour Disney+ sera la première fois que l’héroïne sera adaptée en action réelle, mais elle est déjà apparue dans d’autres projets d’animation tels que « Hulk » et « Agents of SMASH »

Bien que She-Hulk soit apparue des décennies avant elle, le prochain héros Marvel à avoir sa propre série sera Kamala Khan dans »Mme Merveille ». Le rôle principal de Kamala sera joué par l’actrice Iman Vellanibien que les pouvoirs du personnage aient été modifiés pour la série, qui arrivera sur Disney+ le 8 juin.