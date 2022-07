She-Hulk et Daredevil sont les meilleurs amis, déclare Tatiana Maslany

She-Hulk : avocate a obtenu une toute nouvelle bande-annonce au San Diego Comic-Con 2022, mettant en vedette les cousins ​​Bruce Banner et Jennifer Walters naviguant sur les nouveaux pouvoirs de cette dernière et l’adaptant à sa vie de super-héros. La bande-annonce montrait comment She-Hulk de Jennifer Walters deviendrait le visage de la nouvelle division de conseil juridique de son cabinet, dédiée aux affaires associées aux super-héros. Nous avons vu Maslany dans son personnage de sept pieds de haut, étant proactivement douée pour être une super-héroïne géniale comme si cela lui venait naturellement. Mais, au milieu d’Emil Blonsky et de Wong, la meilleure surprise de la bande-annonce a eu lieu au dernier moment.

FILM VIDÉO DU JOUR

La bande-annonce présentait un aperçu de Daredevil de Charlie Cox, enfilant un nouveau costume et ses bâtons de signature. Charlie Cox revient au MCU après ses débuts dans Daredevil de Netflixpoursuivant son rôle après son apparition dans Spider-Man : Pas de retour à la maison. Il reste encore dix épisodes de Elle-Hulk cela déterminera l’importance de Matt Murdock dans cette histoire, mais Maslany a partagé que Murdock et Walters partageront un lien amical étant deux avocats efficaces.

Nous sommes meilleurs amis. Meilleurs amis !

Cela signifie que les deux partageront probablement de grands moments dans la salle d’audience et dans la rue dans leur personnage de super-héros. Parler à ComicBook.com, la showrunner Jessica Gao partage également quelques mises à jour concernant les deux apparitions notables de la série : Matt Murdock de Charlie Cox et Sorcerer Supreme Wong de Benedict Wong. Contrairement à d’autres histoires d’origine, Gao a déclaré qu’étant la cousine de Bruce, Jennifer a toujours été entourée d’histoires de super-héros, d’événements de menace existentielle et d’autres éléments associés. Après que Jennifer Walters soit devenue She-Hulk, ce serait comme si un membre tiers de la famille était maintenant poussé au premier plan de tout cela.





Eh bien, évidemment, ce que Jen a en commun avec Matt Murdock, c’est qu’ils sont tous les deux des avocats, mais aussi, de manière unique, ce sont tous les deux des avocats qui se trouvent être des super-héros, ils ont donc cela en commun. Wong est un personnage qui a existé dans le MCU et connaît son cousin. C’est le truc avec Jen, c’est qu’elle, contrairement à tous les autres dont nous explorons l’histoire d’origine, c’est quelqu’un qui a déjà quelque chose comme ça dans sa famille. Donc, en théorie, elle a déjà dû écouter et gérer tout cela en tant que membre tiers de la famille pendant des années

Daredevil de Charlie Cox est sur le point de faire une grande entrée dans le MCU

Studios Marvel

Outre son rôle dans Elle-Hulk, Charlie Cox fera bientôt sa grande entrée dans le MCU. Dans la présentation du Hall H au SDCC, Kevin Feige a révélé que l’histoire de Daredevil serait importante dans la phase cinq du MCU. Pour la première fois, Marvel Studios développe une série télévisée de dix-huit épisodes pour Disney+ centrée autour du personnage. Feige a confirmé que Daredevil : né de nouveau sera diffusé sur Disney + au printemps 2024. Dans l’émission, Vincent D’Onofrio reprendra également son rôle de Wilson Fisk / Kingpin.

Outre ces deux apparitions, Charlie Cox reprend son rôle (encore une fois avec D’Onofrio) dans le prochain original Phase Five Disney +, Écho, avec Alaqua Cox dans le rôle de Maya Lopez. Cox’s Daredevil devient un personnage central de la Univers cinématographique Marvel après plusieurs spéculations sur sa série Netflix devenant le canon de la franchise. À l’approche de la phase cinq, les histoires du MCU se développent bien plus que prévu. Il serait passionnant de voir comment Daredevil s’inscrit dans cette continuité partagée, qui repousse désormais les frontières d’un univers singulier.