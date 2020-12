She-Hulk est la première sitcom du MCU, sera une comédie juridique d’une demi-heure

Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a maintenant révélé plusieurs idées intrigantes sur le prochain She-Hulk Série Disney +, nous donnant une bien meilleure idée de ce à quoi s’attendre du ton de la série. Feige a décrit la série comme une « comédie juridique d’une demi-heure » et quelque chose que Marvel Studios « n’a jamais fait auparavant ». Il a en outre révélé que le spectacle allait s’inspirer et «rester fidèle» aux années 1980 de l’écrivain-artiste John Byrne She-Hulk run, qui a adopté une approche semi-satirique du personnage, faisant même d’elle l’un des rares personnages de Marvel à pouvoir briser le quatrième mur.

La description de Feige de la série suggère cependant que She-Hulk s’inspirera également d’autres séries de bandes dessinées, en particulier celle de Dan Slott, qui travaille avec le personnage en vedette très peu d’action de super-héros et beaucoup plus d’escapades fondées sur la loi. C’est très probablement ce dont Disney + sera composé.

She-Hulk sera géré par Silicon Valley et Rick et Morty alun Jessica Gao et est dirigé par Kat Coiro (Il fait toujours beau à Philadelphie) et Anu Valia (AP Bio). Le spectacle est mis en vedette Orphelin noir Tatiana Maslany en tant que personnage titulaire et se concentrera sur Jennifer Walters (interprétée par Maslany), qui est avocate et cousine de Bruce Banner. Jennifer hérite des pouvoirs de Hulk de Banner après avoir reçu une transfusion sanguine de sa part mais, contrairement à Bruce Banner, lorsqu’elle se cache, Jennifer peut conserver la majeure partie de sa personnalité, de son intelligence et, surtout, de son contrôle émotionnel.

« C’est une série sur une femme qui essaie de naviguer dans le monde et d’être considérée comme une professionnelle malgré le fait qu’elle mesure bien plus de 6’7″ – et est verte, » Kevin Feige a déclaré lors de la présentation de Marvel lors du récent événement Disney Investor Day. Le président de Marvel a qualifié la série de « très drôle », avant de taquiner l’arrivée d’autres personnages de l’autre côté du MCU. «Puisque Jennifer Walters est une avocate spécialisée dans les affaires juridiques axées sur les super-héros, on ne sait jamais quels personnages de Marvel vont apparaître d’épisode en épisode», a déclaré Feige.

Un personnage qui figurera dans la série est Bruce Banner AKA The Hulk, avec Mark Ruffalo prêt à reprendre le rôle. L’acteur s’est récemment tourné vers les réseaux sociaux pour parler de son retour imminent en disant simplement: « Avez-vous raté Hulk? » On ne sait pas pour le moment si le retour de Ruffalo se fera sous la forme de la fusion Banner / Hulk que le public a rencontré dans[Avengers:Endgame}ousiBannerserasousformehumaine(etdoncmoinschère)[Avengers:Endgame}orwhetherBannerwillbeinhuman(andthuslessexpensive)form

Un autre personnage plus inattendu qui devrait également figurer est L’incroyable Hulk méchant The Abomination, l’acteur Tim Roth étant ramené pour jouer à nouveau la bête pâle.

She-Hulk devrait faire ses débuts sur Disney + dans le courant de 2022. La série n’est que l’un des nombreux contenus originaux définis dans l’univers cinématographique Marvel et devrait faire ses débuts sur Disney +, y compris WandaVision, Le faucon et le soldat de l’hiver, Loki, Oeil de faucon, Mme Marvel, Chevalier de la lune, Et qu’est-ce qui se passerait si…?, Coeur de pierre, Invasion secrète, et Guerres d’armure. Cela nous vient grâce à Emmy Magazine.