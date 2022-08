She-Hulk : épisode 3 en première sur Disney+

Disney+

She-Hulk s’apprête à lancer son troisième chapitre sur Disney+, poursuivant l’introduction d’une nouvelle héroïne au sein du MCU. Voyez à quelle heure il sera disponible!

©Disney+She-Hulk : première de l’épisode 3 sur Disney+.

le service de streaming Disney+ et l’univers cinématographique Marvel maintiennent une grande union avec les séries télévisées qui ont tant donné à parler, alors elle hulk est le nouveau phénomène de la franchise. La production écrite et réalisée par Jessica Gao présentera un nouvel épisode cette semaine et pour ne manquer aucun détail, nous vous apportons ici son calendrier de sortie en Amérique latine et en Espagne.

Jennifer Waltersinterprétée par Tatiana Maslany, est la protagoniste de cette histoire qui révèle ses origines avec un accident de voiture dans lequel elle voyageait avec son cousin, Bruce Bannière. Son sang entre en contact avec celui du super-héros joué par Mark Ruffalo et maintenant elle est aussi une géante verte, elle doit donc apprendre à se contrôler, gardant ainsi son emploi d’avocate.

Lors de la première du spectacle à Disney+ on nous a aussi présenté Titaniale méchant qui entre en plein procès, mais Jenifer il se transforme et parvient à l’arrêter. Cela fait maintenant d’elle une héroïne devant les citoyens, mais elle est renvoyée du cabinet d’avocats où elle travaillait et se retrouve dans l’incertitude de l’emploi, jusqu’à ce qu’une proposition inattendue arrive.

Le cabinet d’avocats auquel elle faisait face dans le procès interrompu par Titania décide de l’engager pour un nouvel espace de représentants légaux de surhumains. Tout change quand il doit être comme Hulk tout le temps et que son premier cas est de défendre Émile Blonsky, connue sous le nom d’Abomination. Selon ses dires, il s’est repenti de ses actes, mais à la fin on voit qu’il a participé à des combats clandestins et s’est évadé de prison.

+ Quand l’épisode 3 de She-Hulk est-il diffusé ?

Le troisième chapitre de elle hulksans titre ni synopsis révélé, sera présenté en première sur la plateforme Disney+ ce jeudi 1er septembre. Au total, il y aura neuf épisodes qui composent cette saison et le public attend ce qui va se passer. Si vous êtes en Amérique latine et en Espagne, nous vous apportons son calendrier de lancement.

+ Première de l’épisode 3 de She-Hulk

Mexique, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua : 02H00

Colombie, Pérou, Équateur, Panama : 03H00

Venezuela, Bolivie, République dominicaine, Porto Rico : 4H00 DU MATIN

Argentine, Chili, Uruguay, Paraguay et Brésil : 5:00 DU MATIN

Espagne: 09H00

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été diffusé et qui continuera à être diffusé uniquement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?

