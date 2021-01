She-Hulk Disney + Series ajoute la star de la blague Ginger Gonzaga à un casting en pleine croissance

Blague La star Ginger Gonzaga a rejoint le cas de la série Marvel She-Hulk et jouera dans la série Disney + en face de l’actrice principale Tatiana Maslany, qui jouera le personnage principal. Gonzaga a signé pour jouer le meilleur ami de She-Hulk dans la série, qui a été décrite par le président de Marvel Studios, Kevin Feige, comme une «comédie juridique d’une demi-heure». Gonzaga s’est depuis tourné vers les médias sociaux pour célébrer son adhésion au She-Hulk jeter.

« Je suis plus que ravi de rejoindre #Shehulk! Nous serons dirigés par #KatCairo! @ChairmanGao nous offre son écriture hilarante et je me déchaîne avec le talentueux #tatianamaslaney. Merci @Marvel & @disneyplus 4 votre soutien & m’avoir dans la famille! Préparez-vous! C’est génial! «

Gingembre Gonzaga est surtout connu pour ses rôles récurrents dans deux exécutifs de la série Showtime produits par Jim Carrey, Blague, qui suit Carrey en tant que célèbre icône de la télévision pour enfants luttant pour conserver sa raison au milieu d’un drame familial, et Je meurs ici, une série basée sur le livre du même nom de William Knoedelseder qui explore la scène stand-up de Los Angeles du milieu des années 1970.

Gonzaga était une série régulière sur ABC Mixologie et TBS Détruit et était l’hôte de l’émission comique quotidienne de récapitulation de la culture pop de Hulu Le lendemain matin, sur lequel elle était également écrivain. Gonzaga a également joué dans les goûts de Unité sur HBO, et Guy de famille sur Fox.

Pour ce qui est de She-Hulk, la série Disney + sera dirigée par Silicon Valley et Rick et Morty alun Jessica Gao et est dirigé par Kat Coiro (Il fait toujours beau à Philadelphie) et Anu Valia (AP Bio). Le spectacle est mis en vedette Orphelin noir Tatiana Maslany en tant que personnage titulaire et se concentrera sur Jennifer Walters (interprétée par Maslany), qui est avocate et cousine de Bruce Banner. Jennifer hérite des pouvoirs de Hulk de Banner après avoir reçu une transfusion sanguine de sa part, mais, contrairement à Bruce Banner, lorsqu’elle se cache, Jennifer peut conserver la majeure partie de sa personnalité, de son intelligence et, surtout, de son contrôle émotionnel.

« C’est une série sur une femme essayant de naviguer dans le monde et d’être considérée comme une professionnelle malgré le fait qu’elle mesure bien plus de 6’7 » – et verte « , a déclaré Kevin Feige lors de la présentation de Marvel lors du récent événement Disney Investor Day. Le président de Marvel a qualifié la série de « très drôle », avant de taquiner l’arrivée d’autres personnages du MCU. « Puisque Jennifer Walters est une avocate spécialisée spécifiquement dans les affaires juridiques axées sur les super-héros, vous ne savez jamais quels personnages Marvel vont apparaître. d’épisode en épisode », a déclaré Feige.

La série verra également le retour de quelques visages familiers tels que Avengers: Fin de partie La star Mark Ruffalo dans le rôle de Bruce Banner AKA The Hulk, ainsi que quelques surprenants dont Tim Roth, qui reprendra le rôle de L’incroyable Hulk méchant l’abomination. Des rumeurs ont également commencé à circuler selon lesquelles Jessica Jones sera également impliqué dans la série, jouée à nouveau par Krysten Ritter.

She-Hulk devrait faire ses débuts sur Disney + dans le courant de 2022. La série n’est que l’un des nombreux contenus originaux définis dans l’univers cinématographique Marvel et devrait faire ses débuts sur Disney +, y compris WandaVision, Le faucon et le soldat de l’hiver, Loki, Oeil de faucon, Mme Marvel, Chevalier de la lune, Et qu’est-ce qui se passerait si…?, Coeur de pierre, Invasion secrète, et Guerres d’armure. Cela nous vient grâce à Deadline.

