‘She-Hulk’, Disney+ : Combien Daredevil va-t-il apparaître dans la série ?

La directrice Kat Coiro a récemment partagé que l’apparition de cox charlie comme Daredevil dans »She-Hulk : Défenseur des héros », fera du personnage l’un des favoris des fans, ayant une grande participation à la série Disney +. Coiro a parlé du personnage de Cox dans une interview :

« Puis-je vous dire à quel point j’étais excité quand le public a pu voir ça et que j’ai réalisé que je n’avais plus à garder ce secret ? Oui, Daredevil est dans la série. Je veux dire, comment pouvez-vous avoir une sitcom légale et non avez-vous un Daredevil? » Coiro a ajouté que l’ingéniosité respective de Matt Murdock et Jennifer Walters correspondra, et a conclu en applaudissant le grand talent d’acteur de Cox dans la série.

« Je suis vraiment ravie que Daredevil fasse une apparition, car je pense qu’il va être un favori du public », a-t-elle déclaré. « Mais je ne peux pas vous en dire plus à ce sujet. La police de Marvel est réelle et je ne veux pas être arrêté. » Coiro n’a pas été le seul impliqué dans la série « She-Hulk » à avoir parlé de la présence de Daredevil dans la série.

l’actrice principale Tatiana Maslany précédemment j’ai aussi parlé du personnage et de son rôle dans cette nouvelle production. « Je ne veux rien dire », a déclaré Maslany. « Je veux juste dire que c’était le cas, je pense que les fans seront très heureux. Parce que Cox est incroyable. Il est vraiment incroyable. »

De même, l’auteur du scénario de »She-Hulk », Jessica Gao, a déclaré qu’elle avait été choquée quand ils lui ont donné la permission d’utiliser le personnage de Daredevil pour la série. « Et puis, je ne me souviens pas comment, nous avons découvert qu’il revenait et c’était Charlie Cox, et nous avons dit: » Attendez, cela signifie-t-il que nous pouvons l’utiliser? Sommes-nous autorisés? « », A déclaré Gao. « Et quand ils ont dit » Oui « , je veux dire, nous ne pouvions pas y croire. Nous pensions qu’ils nous faisaient une farce. »

De nombreux téléspectateurs ont été impressionnés lorsque Charlie Cox est revenu jouer Matt Murdock dans le MCU avec son apparition dans Spider-Man: No Way Home, beaucoup spéculant sur la façon dont son personnage s’intégrerait dans l’univers du film Marvel. Actuellement, il semble que Daredevil ait un bel avenir devant lui comme cela a été récemment confirmé »Daredevil : né de nouveau », une nouvelle série de héros pour Disney+.

She-Hulk: Defender of Heroes arrive sur Disney + le 18 août de cette année.