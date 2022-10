She-Hulk : Defender of Heroes aura-t-il une deuxième saison ?

Alors que beaucoup considèrent que »She-Hulk : Défenseur des héros » pourrait avoir une deuxième saison, le scénariste et producteur de la série, Jessica Gaon’est pas encore prêt à en parler et considère qu’il est encore trop tôt pour que tout le monde se demande si Jennifer Walters pourrait continuer son histoire dans la comédie de Disney+.

« J’ai l’impression que cela devrait être ce que ressentent les gens qui ont eu des enfants », a plaisanté l’écrivain. « C’est ainsi que mes enfants préférés décrivent quand ils ont leur premier bébé, puis tout le monde dit, allez-vous avoir un autre enfant ? Et ils disent, je viens littéralement d’accoucher. Je suis en travail. Je viens d’accoucher. Je ‘ Je suis toujours dans un lit d’hôpital. Donnez-moi une seconde. Et c’est ce que je ressens en ce moment. »

Avec la première finale de la saison 1 récemment diffusée, on ne sait toujours pas quand nous reverrons She-Hulk dans l’univers cinématographique Marvel, et si spécifiquement ce sera dans une deuxième saison de la série. Gao a précédemment partagé qu’il savait déjà ce qu’il aimerait faire avec une saison 2 potentielle, et que pendant que l’équipe créative essayait de raconter une histoire complète avec la saison 1, ils ont délibérément laissé la porte ouverte.

De même, la créatrice de la série pense que She-Hulk sera bientôt portée au grand écran et a déclaré qu’elle serait « choquée » si Marvel décidait de ne mettre le personnage dans aucun de leurs prochains films. La directrice Kat Coiropense également que Jennifer apparaîtra à nouveau dans un film, car de nombreux fans aimeraient voir plus de cousins ​​​​avec Bruce Banner.

Bien que la plupart des émissions Disney + Marvel aient été des mini-séries autonomes qui n’auront pas de deuxième saison, ce n’est pas une règle à suivre. La deuxième saison de »Loki » sortira mi-2023 et la série animée »Et qu’est-ce qui se passerait si…? » lancera également sa saison 2 en 2023, et a déjà été renouvelée pour une troisième saison non encore programmée.

Bien qu’il faille encore patienter pour la découvrir »She-Hulk : Defender of Heroes aura une suite, la première saison est disponible sur Disney+.