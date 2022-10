She-Hulk : Defender of Heroes allait avoir une fin beaucoup plus sérieuse

L’actrice principale de la série »She-Hulk : avocate », Tatiana Maslany a confirmé qu’il y avait une fin « plus sérieuse » à la saison 1 de la série que les fans n’ont pas pu voir. Il a même commenté que la fin de « She-Hulk » aurait pu prendre plusieurs directions, étant l’épisode le plus commenté et le plus discuté de la production.

« Jessica Gao et moi avons beaucoup parlé de la fin, car le ton aurait pu aller de différentes manières », a déclaré Maslany. « Jess a dit qu’il y avait environ 20 versions. Je n’en ai jamais vu 18, mais j’en ai vu deux : celle que nous avons utilisée et celle que nous avons tournée plus tôt. » Gao a été le scénariste principal du scénario « She-Hulk ».

Maslany a décrit la fin abandonnée comme « très différente, un peu plus sérieuse et moins comme la version de Jen. C’était She-Hulk, c’est pourquoi c’était trop cher en premier lieu. Et il avait une stratégie différente. Ce que j’aime dans celui-ci, c’est que nous ressentons à nouveau Jen comme une collaboratrice de KEVIN. Même s’asseoir par terre et poser des questions sur les X-Men, c’est comme « Nous sommes amis maintenant », vous voyez ce que je veux dire ? Quelque chose à ce sujet est vraiment drôle. »

La fin de »She-Hulk : Defender of Heroes » a choisi de montrer le personnage principal brisant le quatrième mur, avec Jennifer Walters interagissant directement avec l’intelligence artificielle chargée de développer tout l’univers cinématographique Marvel. Gao a confirmé que lui-même Kévin Feigprésident de Marvel, l’a poussée à développer une fin qui briserait le moule du combat final typique des autres séries.

« Il était comme, ‘Pourquoi? Personne ne vous dit de faire ça, vous n’êtes pas obligé de faire ça, vous pouvez faire quelque chose de complètement différent, nous devrions faire quelque chose de complètement différent parce que ce spectacle est si différent de tout ce que Marvel a jamais fait », a déclaré Gao. « C’est d’avoir obtenu cette permission de sa part qui m’a vraiment fait penser, ‘Oh.’ Ça a juste tout changé. »

La série »She-Hulk : Defender of Heroes » est entièrement disponible dans le catalogue de Disney+.