She-Hulk de Tatiana Maslany serait entièrement CGI et Motion-Capture

elle-hulk devrait faire ses débuts sur Disney + en 2022 dans le cadre de la phase quatre de Marvel Cinematic Universe. Le spectacle marquera les débuts du personnage principal et de son alter-ego, Jennifer Walters, qui sera interprétée dans le spectacle par l’actrice Tatiana Maslany. Les détails exacts de l’intrigue de elle-hulk et un synopsis officiel n’a pas encore été révélé, mais on sait que Jennifer Walters de Maslany serait le point culminant de la série, se concentrant sur sa transformation d’avocate en une superbe colère verte.

Jennifer Walters est une avocate de la ville de New York qui, après avoir eu un accident, reçoit une transfusion sanguine de son cousin, qui se trouve être le Dr Bruce Banner, un expert de premier plan sur les rayonnements gamma, et bien sûr, The Hulk. Le sang radioactif envoyé dans les veines de Jennifer lui fait subir une réaction corporelle similaire à celle de sa cousine, la transformant en She-Hulk. Cela donne à Jennifer non seulement des pouvoirs et une force semblables à ceux de Hulk, mais aussi une énorme carrure et une peau verte, modifiant ainsi son apparence physique.

Cette altération du personnage de Maslany dans la série serait rendue possible grâce à un CGI étendu et à une capture de mouvement, un détail qui a été confirmé par Maslany. Parler à Scott n’a pas vu Podcast (Le Direct), Maslany a dit :

C’est tout CG… Je suis en mo-cap tout le temps. Je suis sur des plateformes avec mo-cap où j’ai une petite tête sur le dessus de la tête…

Marvel fait subir à She-Hulk le même traitement VFX qu’il a utilisé pour Hulk de Mark Ruffalo. Pendant très longtemps, Marvel a eu recours à la capture de mouvement complète et au CGI pour filmer des scènes où Bruce se transforme en Hulk. C’était bien en arrière Les Vengeurs de Marvel (2012), où Joss Whedon a utilisé des combinaisons en vrac pour filmer certaines séquences du personnage. Après la transformation du personnage en Smart Hulk, Mark Ruffalo a tourné l’intégralité de Avengers : Fin de partie dans une combinaison de capture de mouvement. Pour l’instant, ce ne sera pas la même chose pour Tatiana Maslany, qui serait largement présentée dans la série sous la forme humaine de son personnage.

elle-hulk serait disponible en streaming sur Disney + en 2022. Outre Maslany, l’émission ramènera Mark Ruffalo sous le nom de Bruce Banner/Hulk. Le spectacle révélera probablement comment Bruce est capable de se retransformer en sa forme humaine (comme on le voit dans Shang-Chi : La Légende des Dix Anneaux) après qu’il a été révélé qu’il avait infusé son cerveau avec les muscles de Hulk pour de bon dans Fin du jeu. Tim Roth reprend également son rôle dans la série dans le rôle d’Emil Blonsky/Abomination, dont l’arc narratif se poursuivra après sa première apparition dans L’Incroyable Hulk (2008) et dernièrement dans Shang Chi (2021).

elle-hulk mettrait également en vedette Jameela Jamil dans le rôle de Titania, la rivale de Jennifer. Aux côtés seront joués Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Anais Almonte et Renee Elise Goldsberry.

Outre ces acteurs confirmés, il pourrait y avoir des camées MCU que nous pouvons nous attendre à voir apparaître dans la série. Étant donné que Jennifer Walters est une avocate spécialisée dans les affaires surhumaines, nous pouvons avoir un aperçu ou deux d’autres super-héros Marvel. À cet égard, Kevin Feige a révélé lors de l’événement Disney Investors Day de l’année dernière,

Étant donné que Jennifer Walters est une avocate spécialisée spécifiquement dans les affaires juridiques axées sur les super-héros, vous ne savez jamais quel personnage Marvel pourrait apparaître, d’épisode en épisode.

elle-hulk serait une mini-série de dix épisodes et sera l’une des nombreuses séries MCU à arriver sur Disney + l’année prochaine, y compris Chevalier de la lune et Mme Marvel. Comme tu es excité pour Elle-Hulk ?





