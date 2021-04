She-Hulk commence le tournage de Disney +

Marvel’s She-Hulk a officiellement commencé le tournage. Il s’agit de la dernière série d’action en direct se déroulant dans les limites de l’univers cinématographique Marvel qui fera son chemin vers Disney +. Alors que Disney et Marvel Studios avaient déjà prévu de nombreux spectacles, le succès des deux WandaVision et Le faucon et le soldat de l’hiver a mis un niveau supplémentaire de concentration sur eux. Dans ce cas, nous rencontrerons la cousine de Hulk, Jennifer Walters, jouée par Tatiana Maslany (Orphelin noir).

Bien que Marvel Studios / Disney n’ait pas encore confirmé que la production est en cours, une liste récente sur le site officiel de la Géorgie pour les productions cinématographiques et télévisuelles a été répertoriée. She-Hulk comme l’un des projets en cours de tournage dans l’État. La Géorgie a longtemps été une énorme plaque tournante pour les films MCU et il va de soi que les émissions, qui portent des budgets comparables à ceux des films, utiliseraient également la maison que Kevin Feige and Co. y a installée. Kat Coiro (C’est toujours ensoleillé à Philadelphie) et Anu Valia (AP Bio) dirigent la série, avec Jessica Gao (Rick et Morty) servant de rédacteur en chef.

Outre Tatiana Maslany dans le rôle principal, Mark Ruffalo reprendra également son rôle de Bruce Banner / Hulk dans la série. De plus, Tim Roth fera son retour en tant qu’Emil Blonsky / Abomination. Nous n’avons pas vu Roth depuis sa seule et unique apparition dans L’incroyable Hulk lorsque le MCU en était à ses balbutiements. A cette époque, c’était Edward Norton qui jouait Hulk. Ruffalo prendrait finalement le relais dans Les Vengeurs. Le casting comprend également Renee Elise Goldsberry (Hamilton) et Ginger Gonzaga (Ta journée). Maslany, à part Orphelin noir, est connue pour ses rôles dans des émissions telles que Parcs et loisirs, ainsi que les récentes Perry Mason redémarrer.

Les détails de l’intrigue pour le spectacle sont en grande partie gardés secrets pour le moment. Il a cependant été décrit comme une comédie juridique. Jessica Walters est une avocate, tout comme Matt Murdock, l’alter-ego de Daredevil. Parce que Walters a un meilleur contrôle sur ses pouvoirs que Hulk, elle est capable de continuer à pratiquer le droit après avoir acquis ses pouvoirs. Walters acquiert ses pouvoirs dans les pages de Marvel Comics Après avoir reçu une transfusion sanguine vitale de sa cousine à la peau verte et surpuissante. She-Hulk a été créée par Stan Lee et John Buscema, faisant ses débuts dans Savage She-Hulk # 1, qui a frappé pour la première fois dans les stands en 1980.

Un peu comme WandaVision et Le faucon et le soldat de l’hiver avant cela, cette série sera fortement liée aux films du MCU. Parmi les autres émissions actuellement en développement, citons Oeil de faucon, Chevalier de la lune, Mme Marvel, Coeur de pierre, Invasion secrète et Guerres d’armure. Il est également fort probable que nous verrons Jessica Walters sur grand écran à un moment donné. Le chef de Marvel, Kevin Feige, avait précédemment confirmé que ces personnages feraient la transition vers les films. Exemple concret, Mme Marvel le leader Iman Vellani apparaîtra dans Capitaine Marvel 2 aux côtés de Carol Danvers de Brie Larson. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que d’autres détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Georgia.org.

Sujets: She Hulk