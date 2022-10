She-Hulk : Charlie Cox a apprécié la version amusante de Daredevil

Disney+

L’épisode 8 de She-Hulk a été créé aujourd’hui où Daredevil a fait ses débuts dans le MCU avec quelques modifications du personnage de Charlie Cox. Que pense-t-il ?

©IMDBDaredevil dans She-Hulk

elle hulk a eu son avant-dernier épisode dans Disney+ avec une intrigue où au début il doit défendre Leap Frog, un personnage étrange qui a eu des problèmes avec son costume de super-héros confectionné par Luke Jacobson et qui veut une compensation du couturier. Tout se termine par une bataille juridique où Matt Murdock apparaît comme l’avocat de la défense de Luke et remporte le procès contre elle hulk.

Puis Leap Frog communique à un autre moment avec Jen en lui disant qu’il est attaqué et elle va l’aider à faire face à rien de plus et rien de moins qu’avec Casse-cou. Si nous le comparons avec votre version de Netflix ce que nous avons pu voir dans Disney+ c’est un personnage plus agile et capable d’affronter quelqu’un avec des super pouvoirs. Bien que tout se termine par elle hulk démasquer Matt.

Ils font équipe avec et battent Leap Frog une fois qu’ils découvrent que l’étrange personnage était responsable de l’enlèvement de Luke Jacobson. Daredevil et She-Hulk Ils fonctionnent très bien ensemble, à tel point que Matt Murdock parvient à séduire Jennifer Walters et ils partagent une nuit romantique et très torride. Cela n’est pas surprenant si l’on tient compte du fait que dans Netflix le caractère de cox charlie tout était un casanova.

Un Daredevil différent pour le MCU

L’acteur a dit parler avec Variété à propos de ce nouveau Casse-cou: « Nous sommes maintenant sur une plateforme différente mais je ne sais pas, je n’ai encore rien lu. Ce qui était vraiment amusant d’être dans She-Hulk dans un épisode, c’est que le ton de cette série est radicalement différent et pour que mon personnage soit là correctement, j’ai dû l’adapter un peu.

cox charlie il a poursuivi en disant: « Il est à un moment de sa vie où il s’amuse, la vie est belle, il est attirant et séduisant. C’était vraiment une expérience mais aussi très agréable. J’ai passé un bon moment et l’alchimie avec Tatiana était incroyable »a avoué l’acteur qui avait déjà eu une première expérience dans le Univers cinématographique Marvel en tant qu’avocat de Peter Parker dans Spider-Man : Pas de retour à la maison.

De nombreux fans attendent avec impatience le prochain titre dirigé par cox charlie Quoi Casse-cou titré Né de nouveau. Il a dit à propos de cette possibilité : « Ça va être totalement différent. Il y aura de nouvelles histoires et de nouvelles idées. C’est la saison 1, ce n’est pas la saison 4, donc c’est une toute nouvelle chose. Je pense que c’est la voie à suivre. Si vous devez le refaire, faites-le différemment. »a remarqué l’interprète dans le passé.

