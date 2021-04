She-Hulk amène la star de Hamilton Renee Elise Goldsberry

Disney a ajouté Hamilton star Renée Elise Goldsberry au casting grandissant de la série à venir, She-Hulk. Goldsberry jouera un personnage nommé Amelia, mais malheureusement, c’est tout ce que nous savons pour le moment. L’actrice rejoint un casting qui comprend Tatiana Maslany dans le rôle titre, ainsi que Ginger Gonzaga comme son meilleur ami, et Mark Ruffalo et Tim Roth qui reprendront tous les deux leurs rôles du MCU en tant que Bruce Banner / The Hulk et The Abomination respectivement.

Renee Goldsberry est surtout connue pour son rôle d’Angelica Schuyler dans la sensation musicale Hamilton, qui est sorti sur Disney + l’année dernière. En dehors de cela, elle a eu des rôles dans le domaine de la télévision dans des séries telles que Filles5eva, Liste de lecture extraordinaire de Zoey, Carbone modifié, et La bonne femme.

La série Disney + sera dirigée par Silicon Valley et Rick et Morty alun Jessica Gao et est dirigé par Kat Coiro (Il fait toujours beau à Philadelphie) et Anu Valia (AP Bio). Le spectacle sera dirigé par Orphelin noir Tatiana Maslany, et se concentrera sur Jennifer Walters (jouée par Maslany), qui est avocate et cousine de Bruce Banner. Jennifer hérite des pouvoirs de Hulk de Banner après avoir reçu une transfusion sanguine de sa part, mais, contrairement à Bruce Banner, lorsqu’elle se dissimule, Jennifer peut conserver la majeure partie de sa personnalité, de son intelligence et, surtout, de son contrôle émotionnel.

« C’est une série sur une femme essayant de naviguer dans le monde et d’être considérée comme une professionnelle malgré le fait qu’elle mesure bien plus de 6’7 » – et verte « , a déclaré le président de Marvel Studios, Kevin Feige, lors de la présentation de Marvel à Disney Investor l’année dernière. Événement de la journée. Le patron de Marvel a qualifié la série de « très drôle », avant de taquiner l’arrivée d’autres personnages du MCU. « Puisque Jennifer Walters est une avocate spécialisée spécifiquement dans les affaires juridiques axées sur les super-héros, vous ne savez jamais ce que sont les personnages de Marvel va apparaître d’épisode en épisode », a déclaré Feige.

Feige a depuis révélé quelques détails supplémentaires, décrivant la série comme une «comédie juridique d’une demi-heure», et quelque chose que Marvel Studios n’avait «jamais fait auparavant». Il a en outre révélé que le spectacle allait s’inspirer et «rester fidèle» aux années 1980 de l’écrivain-artiste John Byrne. She-Hulk run, qui a adopté une approche semi-satirique du personnage, faisant même d’elle l’un des rares personnages de Marvel à pouvoir briser le quatrième mur.

En plus du retour de Bruce Banner et de The Abomination, des rumeurs continuent de circuler selon lesquelles She-Hulk apportera Krysten Ritter’s Jessica Jones retour dans le giron, avec l’enquêteur privé engagé pour aider Jennifer Walters sur une affaire. Rien n’a encore été confirmé à quelque titre officiel que ce soit, mais il ne fait aucun doute que des acclamations éclateraient partout dans les salons si cela se concrétisait.

She-Hulk vient de commencer le tournage et devrait faire ses débuts sur Disney + dans le courant de 2022. La série n’est que l’un des nombreux contenus originaux définis dans l’univers cinématographique Marvel et devrait faire ses débuts sur Disney +, y compris Loki, Oeil de faucon, Mme Marvel, Chevalier de la lune, Et qu’est-ce qui se passerait si…?, Coeur de pierre, Invasion secrète, et Guerres d’armure, avec les goûts de WandaVision et Le faucon et le soldat de l’hiver démontrant déjà que le MCU peut très bien passer au petit écran. Cela nous vient grâce à Deadline.

