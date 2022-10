She-Hulk a confirmé que Captain America avait gagné dans Civil War

Bien que le moment le plus significatif de »She-Hulk : Défenseur des héros » était le retour de cox charlie en tant que Daredevil, la bataille juridique de Matt Murdock contre Jennifer Walters a révélé un point clé du film ‘Captain America guerre civile », car il a été confirmé que Steve Rogers avait gagné la guerre contre Tony Stark.

Dans « Civil War », nous avons pu voir le héros titulaire du côté « droit » de l’intrigue à travers les actions de Stark dans ce film et les productions « Avengers » suivantes. Après la capture de Bucky Barnes, Tony a supplié Steve de signer les accords de Sokovie, lui assurant que s’il signait, ils pourraient essayer d’aider Bucky à s’échapper de manière « légitime ».

Les accords de Sokovie étaient un ensemble de documents juridiques qui exigeaient que les «individus améliorés» s’enregistrent et se conforment aux directives et réglementations établies par les Nations Unies. Les Accords étaient responsables de la division des Avengers, menant à la confrontation épique de la guerre civile entre Captain America et Iron Man.

Même pendant »Avengers : Fin de partie », Tony Stark s’en prend au capitaine, lui reprochant d’avoir déchiré l’équipe pour son échec. Cependant, la série She-Hulk a révélé que le monde ne blâmait pas Steve Rogers, mais plutôt les accords de Sokovie.

Dans l’épisode 8 de » She-Hulk », Murdock révèle que les accords de Sokovie ont été abrogés, c’est pourquoi Titania a pu utiliser ses pouvoirs si ouvertement et éviter les accusations de vandalisme du palais de justice lors de la première de la série.

La raison pour laquelle les gens de l’univers cinématographique Marvel ont décidé de mettre de côté les accords de Sokovie est que dans » Avengers : Endgame », tout le monde a découvert le combat entre Captain America et ses compagnons à Wakanda, alors qu’Iron Man et les autres héros ont affronté Thanos sur une autre planète, étant une bataille dont personne ne pouvait être témoin.

Tony Stark étant absent de la Terre, l’opinion populaire et la politique se sont déplacées pour soutenir ceux qui s’opposaient aux accords de Sokovie, ce qui expliquerait pourquoi Tony et Pepper Potts se sont cachés de tout cela au lieu d’y travailler activement. était l’un des principaux promoteurs de l’accord.

« She-Hulk : Defender of Heroes » a donné un aperçu de ce qu’est un monde sans les accords de Sokovie, chacun des héros étant libre d’utiliser ses pouvoirs sans l’autorisation d’une force supérieure, et bien qu’en y réfléchissant en profondeur ce peut causer des problèmes aux gens comme on le voit dans la série » WandaVision », on peut être assuré que Captain America a remporté la guerre civile contre Iron Man.