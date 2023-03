Shazam ! L’écrivain de Fury of the Gods confirme l’exclusion de la taquinerie post-générique du premier film

Shazam ! Fureur des Dieux, la suite du film de super-héros de 2019, ne mettra pas en vedette le docteur Sivana et Mister Mind. Dans la scène post-générique de Shazam ! Le docteur Sivana rencontre Mister Mind, un méchant classique de la bande dessinée. Ils font allusion à la formation d’une alliance dans une suite potentielle, mais Fureur des Dieux ne paiera pas cette taquinerie. Au lieu de cela, la suite présentera de nouveaux méchants, dont Hespera d’Helen Mirren et Kalypso de Lucy Liu, qui sont les filles du dieu grec Atlas.





Henri Gaydenl’auteur de Shazam ! Fureur des Dieux, a récemment partagé dans une interview avec Cinemablend que le duo méchant, Mister Mind et Sivana, ne fera pas partie de la suite à venir. Cependant, il a mentionné que les personnages étaient initialement inclus dans le récit lors de la phase de développement, qui a duré quelques mois. Alors que Gayden a trouvé l’ajout de Mister Mind fascinant, il a finalement décidé que l’inclusion des personnages se sentirait redondante avec le premier film, avec trop d’accent sur Sivana et Billy. En conséquence, l’impact émotionnel du prochain épisode aurait fait défaut.

« C’était quelques mois. Et c’était vraiment amusant. Mais ce qui s’est passé, c’est que cela semblait redondant avec le premier film. Parce que malgré le fait que Mister Mind soit un nouvel ajout fascinant, il y avait encore beaucoup de Sivana et Billy, et ça n’a pas été le cas. Je n’ai pas l’impression qu’il racontait un prochain épisode émotionnel. J’avais juste l’impression qu’il racontait le prochain épisode naturel, en termes d’action.





Shazam ! Fury of the Gods reçoit les éloges de James Gunn

Selon les premières réactions, Shazam ! Fureur des Dieux est très amusant, avec une grande action et des personnages charmants et sympathiques. Les critiques ont loué l’humour, l’action et le facteur de plaisir général du film, certains notant qu’il surpasse son prédécesseur en termes de portée et d’enjeux. Le film embrasse est rempli d’œufs de Pâques et de références à l’univers DC. Les personnages, y compris les méchants joués par Helen Mirren et Lucy Liu, ont été félicités pour leurs performances et leur chimie.

Cependant, le succès de Shazam ! Fureur des Dieux au box-office déterminera probablement l’avenir de la franchise. Reste à savoir s’il y aura un Shazam 3. Le codirecteur de DC Studios, James Gunn, a également fait l’éloge du film. Dans un tweet, Gunn a qualifié le film d ‘ »explosion complète » et a distingué Zachary Levi, Rachel Zegler et David F. Sandberg pour leur travail sur le film.

Le film a été produit par Peter Safran et réalisé par David F. Sandberg avec un scénario de Henry Gayden et Chris Morgan. Sandberg revient pour diriger la suite, après avoir réalisé le premier film. Le casting comprend Zachary Levi, Rachel Zegler, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Ross Butler, Meagan Good, Lucy Liu, Helen Mirren et Djimon Hounsou. Zegler Lucy Liu et Helen Mirren sont des nouveaux venus dans la franchise, tandis que le reste de la distribution reprend leurs rôles du premier film.

Shazam ! Fureur des Dieuxsortira dans les salles de cinéma le 17 mars 2023.