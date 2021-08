Shazam ! Le tournage de Fury of the Gods est presque sur la ligne d’arrivée

Shazam ! La fureur des dieux Le réalisateur David F. Sandberg a révélé que la deuxième aventure de super-héros de Billy Batson est presque dans la boîte. La suite a mis beaucoup de temps à commencer à tourner grâce à l’arrêt de Covid, et il a fallu plus de temps pour tourner le film que l’original, mais il semble qu’avec la photographie principale presque terminée, le film n’aura aucun problème à être prêt pour sa sortie dans 2023. Il y a eu beaucoup de buzz autour du film, qui fait suite à celui de 2019. Shazam ! qui a fourni un succès inattendu, et bien sûr conduit au film dérivé, Adam noir, qui met en vedette Dwayne Johnson et devrait arriver en 2022.

David F. Sandberg a posté une photo de sa chaise de réalisateur sur Instagram, qui comporte son nom dans un Shazam ! police inspirée, et il a commenté: « Jour 68. C’est le nombre de jours du premier tournage de Shazam. Presque à la ligne d’arrivée! » Avec un casting plus important et beaucoup plus d’ambition, il n’est pas surprenant que La fureur des dieux a pris juste un peu plus de temps à filmer, et comme nous avons déjà vu certaines améliorations de costumes de personnages et plans de tournage, prendre un peu plus de temps pour que tout soit parfait ne peut jamais être une mauvaise chose.

Comme beaucoup d’autres productions, Shazam! Les progrès de Fury of The Gods ont été constamment mis à jour et enregistrés via les réseaux sociaux par le réalisateur et parfois la star Zackary Levi. Sandberg, cependant, n’a certainement pas hésité à partager des images des coulisses, ainsi que la première image de la famille Shazam tous grandis et dans leur nouvelle tenue scintillante. Tout en sachant que le tournage est presque terminé, certains se sont demandé si cela signifiait qu’une bande-annonce pourrait arriver à l’événement FanDome de DC en octobre, mais avec le film dans presque deux ans, il est plus probable qu’il n’arrivera pas avant le prochain année. Cependant, si tout le monde est d’humeur à partager, il n’y a aucune raison pour que quelque chose ne fasse pas surface lors de l’événement pour aiguiser l’appétit.

Shazam ! a pris un peu plus de 366 millions de dollars au box-office à son arrivée en 2019, et détient toujours une note de 90% sur Rotten Tomatoes, ce qui signifie que la suite a quelque chose à prouver à son arrivée. Le fait qu’il y aura quatre ans entre les films pourrait aller dans les deux sens ; créer un plus grand désir pour le film ou donner aux fans le temps de l’oublier et de passer à autre chose. Espérer empêcher ce dernier de se produire sera Adam noir, car non seulement c’est une préquelle à l’histoire de Shazam ! mais Sandberg a été assez bruyant en taquinant une éventuelle apparition du demi-dieu égyptien de Johnson dans la suite. Dans l’ensemble, lier les deux films ensemble aiderait probablement les deux films, bien que Johnson ait fait un assez bon travail de marketing individuel sur Adam noir lui-même.

Shazam ! La fureur des dieux devrait actuellement arriver dans les salles le 2 juin 2023, avec Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Djimon Hounsou, Rachel Zegler, Helen Mirren et Lucy Liu.

