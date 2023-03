Shazam ! Le réalisateur de Fury of the Gods répond aux critiques du film et prend du recul par rapport au genre super-héros

David F.Sandberg peut avoir l’espoir de revenir au Shazam franchise à l’avenir, mais pour l’instant, il en a fini avec le monde des super-héros. avoir supervisé Shazam ! et nouvelle suite Shazam ! Fureur des Dieux, Sandberg a vu le film se faire critiquer, ce qui a conduit le réalisateur à exprimer ses réflexions sur Twitter, où il a également confirmé que son chemin immédiat se situe loin du genre et a pris note du «discours en ligne» que les films de super-héros mettent en ligne. . À travers plusieurs tweets, il a écrit :





« Sur Rotten Tomatoes, je viens d’obtenir mon score de critique le plus bas et mon score d’audience le plus élevé pour le même film. Je ne m’attendais pas du point de vue critique à une rediffusion du premier film mais j’ai quand même été un peu surpris car je pense que c’est un bon film. Tant pis. Comme je le dis depuis un moment maintenant, j’ai très hâte de revenir à l’horreur (ainsi que d’essayer de nouvelles choses). Après six ans de Shazam, j’en ai définitivement fini avec les super-héros pour le moment. Juste pour être clair, je ne regrette pas une seconde d’avoir fait les films Shazam. J’ai tellement appris et j’ai eu l’occasion de travailler avec des gens vraiment incroyables. Je serai éternellement reconnaissant d’avoir pu en réaliser deux ! Ce sont des expériences très difficiles mais précieuses. Une chose que j’attendais vraiment avec impatience, c’est de me déconnecter du discours des super-héros en ligne. Cela me stresse tellement et ce sera bien de ne plus avoir à y penser.

C’est Shazam ! Fury of the Gods un bon film ?

Cela semble dépendre de qui vous demandez. Comme beaucoup de films ces dernières années, il y a un énorme fossé entre ce que disent les critiques et ce que disent les spectateurs. Alors qu’à un moment donné, une critique attirait beaucoup d’attention et faisait ou détruisait un film, Internet avait changé cela et maintenant les opinions des critiques peuvent s’asseoir aux côtés du public, dont la plupart veulent vraiment voir le film et aiment le genre, et les gens peuvent décider qui est le plus susceptible d’être en phase avec la vraie valeur du film.

Shazam ! Fureur des Dieux n’est peut-être pas un grand morceau de cinéma intellectuel, et il ne l’est pas non plus. C’est un blockbuster amusant et pré-été qui offre des sensations fortes et de l’excitation. Que tout cela ait un sens, se connecte à d’autres films DC ou fournisse tout ce qu’il a promis n’est vraiment pas pertinent, car l’accent devrait être mis sur la question de savoir si c’était divertissant comme un peu d’évasion. Pour beaucoup, il semble faire ce travail très bien.

Alors que Sandberg semble s’être retiré de l’équation pour un rapide Shazam ! 3 Le revirement, où exactement le héros de Zachary Levi se trouve au sein de la future DCU n’est actuellement pas clair. S’il doit y avoir une autre aventure Shazam, cela ne se produira pas au moins dans les prochaines années et d’ici là, toutes les personnes impliquées dans la franchise seront peut-être passées à d’autres projets et n’auront de toute façon pas le même désir de revenir. .