Shazam ! Le directeur de Fury of the Gods déclare que Final Cut est terminé

Shazam ! Fureur des Dieux est enfin complet. Directeur David F.Sandberg partagé les nouvelles importantes sur son Twitter compte avec une photo du héros titulaire de Zachary Levi et les mots : « Terminé ! Maintenant, pour un peu de temps libre.





Comme beaucoup de films DCU ces derniers temps, la suite du hit de 2019 Shazam ! a été déplacé d’avant en arrière dans le calendrier de sortie de Warner Bros. Discovery, passant d’une sortie originale de 2023 à décembre 2022 et s’installant finalement le 17 mars 2023. Cependant, Sandberg a précédemment déclaré que le film était presque terminé et aurait pu rencontrer son Date de sortie décembre 2022. Cela l’aurait vu aller tête à tête avec Avatar : la voie de l’eauce qui, même pour les versions les plus sûres, serait une décision insensée, il sortira donc à la place sans concurrence directe.

Bien sûr, il y a eu un moment où il semblait qu’il y aurait probablement un rôle pour Black Adam dans le Shazam! suite, c’était jusqu’à ce que Dwayne Johnson s’assure qu’on lui donne son propre film solo en tant qu’anti-héros et cela a poussé une rencontre entre les deux personnages plus loin sur la ligne. Parallèlement au retour récemment révélé de Superman, il semble qu’aussi improbable que cela paraisse il y a quelques mois à peine, Shazam sera probablement une grande partie de la DCU à l’avenir.





Quand Shazam et Black Adam se rencontreront-ils?

Images de Warner Bros.

Il y avait à l’origine un plan pour que Shazam et Black Adam partagent la vedette dans un film, le couple étant présenté ensemble. Cependant, il est difficile pour quiconque de dire non à Dwayne Johnson, et lorsque The Rock a plaidé pour avoir son propre film, cela l’est très vite devenu. Maintenant que Black Adam a été présenté et que son film se termine par la taquinerie d’un futur conflit avec Superman d’Henry Cavill, les fans se demandent quand Shazam combattra Johnson serait le sauveur de la DCU.

Bien qu’il n’y ait actuellement aucune chronologie du moment où Black Adam commencera à affronter certains des plus grands héros de la DCU, il est clair que les nouveaux studios DC de Warner Bros. Discovery aborderont les prochaines années de films DC avec un œil sur la création d’un continu histoire qui a échappé à la franchise jusqu’à présent. Avec Shazam ! Fury of the Gods étant le prochain film de DC à sortir, cela donnera peut-être une idée de ce qui pourrait arriver après les sorties de Aquaman et le royaume perdu et Le flash.

Shazam ! Fureur des Dieux mettra en vedette Asher Angel et Zachary Levi dans Billy Batson / Shazam !, Grace Fulton dans Mary Bromfield, Adam Brody dans Super Hero Freddy, Faithe Herman dans Darla Dudley, Meagan Good dans Super Hero Darla, Ian Chen dans Eugene Choi, Ross Butler dans Super Hero Eugene, Jovan Armand comme Pedro Pena, DJ Cotrona comme Super Hero Pedro, Marta Milans comme Rosa Vasquez et Cooper Andrews comme Victor Vasquez. Les nouveaux membres de la distribution incluent également Rachel Zegler, Helen Mirren et Lucy Liu en tant que trois principaux antagonistes du film. Le film sortira dans le monde entier le 17 mars 2023.