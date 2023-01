Shazam ! L’affiche de Fury of the Gods présente une action épique avec des dieux et des dragons

« Oh. Mon. Dieux », crie la dernière affiche de la prochaine suite de DC, Shazam ! Fureur des Dieux. Publié en prévision de la bande-annonce imminente, l’affiche trouve Zachary Levi debout devant et au centre, avec les images environnantes taquinant toutes sortes d’actions impliquant des dragons, des dieux et des super-héros. Découvrez la nouvelle affiche (via IGN) pour Shazam ! Fureur des Dieux sous.





Sorti en 2019, le premier Shazam ! a présenté au public Asher Angel en tant que Billy Batson, un orphelin troublé à la recherche de sa mère biologique, qui est choisie par l’ancien sorcier Shazam comme son champion. Lorsqu’il prononce le mot « Shazam », il se transforme en Zachary Levi, son alter-ego de super-héros, qui possède « la sagesse de Salomon, la force d’Hercule, l’endurance d’Atlas, le pouvoir de Zeus, le courage d’Achille et la vitesse de Mercure. »

Shazam ! reste l’une des sorties les mieux notées de l’univers cinématographique DC, la suite étant prête à reprendre avec Billy Batson et sa famille adoptive en tant que héros à part entière confrontés à leur plus grande menace.

« Doté des pouvoirs des dieux, Billy Batson et ses camarades adoptifs apprennent encore à jongler avec la vie d’adolescent avec des alter-ego adultes de super-héros », le synopsis officiel de Shazam ! Fureur des Dieux lit. « Mais lorsque les Filles d’Atlas, un trio vengeur d’anciens dieux, arrivent sur Terre à la recherche de la magie qui leur a été volée il y a longtemps, Billy – alias Shazam – et sa famille sont plongés dans une bataille pour leurs superpuissances, leurs vies et le destin de leur monde. »





Shazam ! Fury of the Gods ajoute Lucy Liu et Helen Mirren comme méchants

Warner Bros.

La menace au centre de Shazam ! Fureur des Dieux sera posé par Kill Bill la star Lucy Liu et la lauréate d’un Oscar Helen Mirren, le couple jouant respectivement les filles d’Atlas Kalypso et d’Hespera.

Les Shazam ! la suite apportera également West Side Story et Hunger Games : la ballade des oiseaux chanteurs et des serpents star Rachel Zegler dans la mêlée, avec l’actrice prête à incarner la troisième fille d’Atlas, Anthea.

Réalisé par David F. Sandberg et écrit par Henry Gayden et Chris Morgan, Shazam ! Fureur des Dieux voit plusieurs acteurs reprendre leurs rôles de la première sortie, dont Zachary Levi et Asher Angel dans Billy Batson et Shazam, Jack Dylan Grazer et Adam Brody dans Frederick « Freddy » Freeman, Ross Butler et Ian Chen dans Eugene Choi, Meagan Good et Faithe Herman comme Darla Dudley, Grace Fulton comme Mary Bromfield, DJ Cotrona et Jovan Armand comme Pedro Peña, et Djimon Hounsou comme sorcier Shazam.

Shazam ! Fureur des Dieux devrait sortir aux États-Unis le 17 mars. Shazam ! la suite devrait être l’une des dernières sorties DC dans l’ardoise originale de la DCU aux côtés Le Flash, le scarabée bleu, et Aquaman et le royaume perduavec gardiens de la Galaxie le réalisateur James Gunn et le producteur Peter Safran ont désormais pris la tête de DC Studios.