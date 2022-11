Shazam ! L’acteur Asher Angel anticipe les films croisés dans la DCU

De nouveaux plans sont en cours de formation pour la prochaine décennie avec l’avenir créatif de la DCU, et cela a au moins un Shazam ! étoile se sentant excitée. Sorti en 2019, Shazam ! suit Ange Asher dans le rôle de Billy Batson, un jeune garçon capable de se transformer en super-héros titulaire (joué par Zachary Levi). Comme le film a été un grand succès pour Warner Bros., une suite a été mise en développement et Angel reprendra son rôle pour la suite à venir. Shazam ! Fureur des Dieux.





Un film indépendant, Shazam ! ne comportait pas grand-chose pour se lier à la DCU. Il y a eu une apparition surprise spéciale de Superman, bien que son visage n’ait pas été montré car ce n’était pas Henry Cavill dans le costume. Les choses pourraient être différentes à l’avenir, cependant, avec Shazam ! le producteur Peter Safran prenant le contrôle de la DCU aux côtés de James Gunn. Angel pense que le changement pourrait conduire à des films croisés impliquant d’autres personnages de DCU, et c’est quelque chose que l’acteur a hâte de voir. Comme il s’est régalé dans une interview avec Josh Wilding (via The Direct):

FILM VIDÉO DU JOUR

« Mec, je me sens vraiment bien avec l’arrivée de Peter et James. Je veux dire, ils sont évidemment super talentueux et super passionnés et j’adore la façon dont ils créent ce plan sur 10 ans. Et je pense que l’univers DC est ça va être… il y a beaucoup de films spéciaux à venir et je suis juste prêt pour que Shazam soit intégré à d’autres films de super-héros. »





The Rock a promis un crossover Black Adam

Une façon naturelle de procéder serait que Shazam s’implique dans la nouvelle histoire qui a été établie avec Black Adam et Superman. À un moment donné, il y avait des plans provisoires pour que Black Adam fasse une apparition dans Shazam ! avant que The Rock ne pousse l’anti-héros à faire ses débuts dans son propre film solo. Maintenant que Adam noir est arrivé, avec Superman d’Henry Cavill rien de moins, le moment est venu pour qu’un crossover se produise. Et c’est même quelque chose que Dwayne Johnson lui-même a promis aux fans de voir.

« C’était juste un mosh de » Réunissez-les simplement parce qu’ils sont tous les deux connectés « », a déclaré Johnson dans une interview précédente expliquant pourquoi le moment n’était pas encore propice pour que les personnages se rencontrent. « C’est alors que j’ai dit: » Vous ne pouvez pas le faire comme ça, nous devons respecter Shazam et son histoire d’origine, cela doit être son propre film. Respectez Black Adam, cela doit être son propre film. Construisez-les , et ensuite vous pouvez le faire.' »

Shazam ! Fureur des Dieux sortira dans les salles de cinéma le 17 mars 2023.