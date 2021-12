Shazam ! La rumeur veut que Fury of the Gods présente un camée de Justice League Hero

Shazam ! Fury of the Gods est encore loin, mais de nouveaux rapports suggèrent que l’une des plus grandes stars du DCEU rejoindra Shazam and Co.

Il semble qu’une fois de plus, DC tente de suivre une formule Marvel éprouvée en ajoutant un membre bien établi du Ligue des Justiciers à Shazam ! La fureur des dieux. Selon un nouveau rapport de The Illuminerdi, Gal Gadot apportera un camée Wonder Woman à la suite avec Zachary Levi du hit 2019 Shazam ! Juste comme Le flash verra Ben Affleck enfiler le Batsuit une fois de plus, il semble que DC se rende compte que le croisement de certains de leurs plus grands personnages va toujours augmenter l’attrait de certains films, même s’il ne s’agit que d’un petit caméo, et pendant que nous attendons des nouvelles sur Wonder Woman 3, les fans prendront cette apparition avec plaisir.

Gal Gadot a été vue pour la dernière fois en 2020 lorsque Wonder Woman 1984 a eu une arrivée difficile au milieu de la pandémie, ne gélifiant pas vraiment avec les critiques ou les fans et étant également freiné financièrement par une double sortie sur HBO Max et dans les salles. Le film n’a réussi à retirer que 166 millions de dollars de son budget de 200 millions de dollars au box-office, mais les circonstances semblent avoir vu Warner Bros. ne pas abandonner leur fille en or. Maintenant avec elle apparaissant dans Shazam ! La fureur des dieux, c’est peut-être un signe qu’ils pensent que cela pourrait être une bonne récompense pour les deux personnages à long terme.

Alors que certains peuvent penser que Wonder Woman apparaît dans le Shazam ! la suite est un peu un mouvement de balise, il y a au moins une connexion partagée par les personnages. Diana Prince est connue pour être la fille de Zeus, et c’est le pouvoir de Zeus qui a été offert à Billy Batson par le sorcier Shazam pour le transformer en son alter-ego de super-héros. Comment l’apparence s’intégrera dans le récit du film, ou si cela pourrait même être un teaser de quelque chose à venir dans le futur – encore une fois, pas quelque chose de nouveau pour les fans de Marvel – est quelque chose qui ne sera pas répondu avant longtemps, comme il reste encore plus d’un an jusqu’à ce que nous voyions Zackary Levi enfiler à nouveau sa cape dans Shazam ! Fureur des Dieux.





L’intrigue principale de la suite est très peu connue pour le moment, mais nous savons que Billy Batson affrontera les Filles de l’Atlas, interprétées par Helen Mirren, Lucy Liu et Rachel Zegler, qui ont toutes fait leurs débuts. dans les images publiées plus tôt cette année. Bien que le titre suggère qu’il pourrait bien y avoir des apparitions d’autres êtres divins – et la connexion Zeus pourrait bien conduire à l’arrivée de Wonder Woman à cet égard.

Quelle que soit la vérité, Levi a déjà fait l’éloge du film, déclarant: « Je dirai que je suis sincèrement – ​​et ce ne sont pas que des paroles en l’air – je suis vraiment fier du premier, je pense que nous avons vraiment fait un , très bon film. Je pense que le deuxième est meilleur. Je pense que nous avions plus de temps, nous avions plus de budget. Nous avions essentiellement le retour de l’ensemble de la distribution et nous connaissions tous un peu mieux nos personnages; nous pourrions en quelque sorte nous asseoir un peu plus avec eux. »





Shazam ! La fureur des dieux fera ses débuts au cinéma le 2 juin 2023.





