Shazam ! La fureur des dieux vaut mieux que la première selon Zachary Levi

DC Shazam ! La fureur des dieux la star Zachary Levi déclare que la suite à venir est meilleure que la première sortie, notant que le budget beaucoup plus important, la familiarité avec les personnages et la qualité des méchants du film ont permis une expérience cinématographique encore plus agréable. Alors que Levi s’empresse de communiquer sa fierté dans le premier Shazam !, pour lui, les choses se sont un peu mieux enchaînées cette fois-ci.

« Je dirai que je suis sincèrement – et ce n’est pas que du bout des lèvres – je suis vraiment fier du premier, je pense que nous avons fait un très, très bon film. Je pense que le second est meilleur. Je pense que nous avons eu plus de temps, nous avions plus de budget. Nous avions, essentiellement, le retour de tous les acteurs, et nous connaissions tous un peu mieux nos personnages ; nous pouvions en quelque sorte nous asseoir un peu plus avec eux. Henry Gayden, qui a écrit le premier scénario, a écrit le second, et il a fait un travail fantastique en le faisant. Tout a cliqué encore un peu plus et un peu plus. »

Zachary Levi, qui reprendra le rôle titre en tant qu’alter-ego de super-héros de l’adolescent Billy Batson, explique plus en détail pourquoi il pense que Shazam ! La fureur des dieux dépassera son prédécesseur, estimant qu’en raison du fait que les jeunes personnages sont maintenant légèrement plus âgés, les cinéastes avaient plus de liberté pour rendre le film plus mature. Levi est tellement excité que le public voie Shazam ! La fureur des dieux qu’il veut que le film sorte le plus tôt possible…

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

«Et aussi les enfants ont grandi un peu plus, donc même leur sensibilité devient encore un peu plus mature, ce qui les rapproche de mon esprit adulte ou de celui d’autres personnes, donc il y a encore plus de connexion là-bas, je pense. L’action est géniale, la comédie est géniale, les relations sont géniales. Les méchants, Helen Mirren et Lucy Liu, sont fantastiques. J’en suis très fier. Je veux qu’il sorte plus tôt qu’en juin 2023. »

Sorti en 2019, le premier Shazam ! a présenté au public Asher Angel en tant que Billy Batson, un orphelin en difficulté à la recherche de sa mère biologique, qui est choisie par l’ancien sorcier Shazam comme son champion. Lorsqu’il prononce le mot « Shazam », il se transforme en Zachary Levi, son alter ego de super-héros, qui possède « la sagesse de Salomon, la force d’Hercule, l’endurance d’Atlas, le pouvoir de Zeus, le courage d’Achille et la vitesse de Mercure ».

On ne sait pas encore grand-chose sur la direction de la suite, mais d’après le titre, les dieux semblent être plutôt mécontents de quelque chose. Shazam ! La fureur des dieux est également susceptible de jouer un rôle beaucoup plus important pour la famille adoptive du héros titulaire, qui ont tous été imprégnés de super pouvoirs lors de la finale passionnante du premier film. Asher Angel et Zachary Levi reviendront respectivement pour reprendre les rôles de Billy Batson et Shazam, avec des personnalités comme Faithe Herman, Meagan Good, Grace Fulton, Ian Chen, Ross Butler, Jovan Armand et DJ Cotrona également de retour. Jack Dylan Grazer reprendra également le rôle du meilleur ami de Billy, Freddy, avec Adam Brody décrivant la forme de super-héros adulte du personnage, avec Helen Mirren et Lucy Liu à bord en tant que méchants.

Shazam ! La fureur des dieux devrait sortir dans les salles de cinéma aux États-Unis le 2 juin 2023. Cela nous vient de Collider.





Michael J. Fox ne comprend que maintenant pourquoi Retour vers le futur est toujours aimé Malgré le coup d’envoi de sa carrière cinématographique, Michael J. Fox n’a compris pourquoi il y a tant d’amour pour Retour vers le futur

Lire la suite





A propos de l’auteur