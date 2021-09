Shazam ! Fury of the Gods termine le tournage d’une chambre complètement démolie

Après quelques courts délais, Shazam! Fury of the Gods a terminé le tournage, mais il reste encore un long chemin à parcourir avant que le long métrage de super-héros ne fasse ses débuts sur grand écran. Récemment, le réalisateur David F. Sandberg a partagé une publication sur Instagram révélant que les acteurs et l’équipe avaient « presque terminé » le tournage le jour 71 de la production. Dans une nouvelle photo révélant que le tournage est officiellement emballé, Sandberg se tient dans une chambre détruite avec la légende suivante : « C’est un enveloppement ! Maintenant dors… »

De retour Shazam ! les membres de la distribution incluent Asher Angel en tant que Billy Batson et Zachary Levi en tant que son homologue de super-héros adulte Shazam; Jack Dylan Grazer comme Freddy Freeman et Adam Brody comme son homologue adulte ; Faithe Herman dans le rôle de Darla Dudley et Meagan Good dans le rôle de son homologue adulte ; Grace Fulton dans le rôle de Mary Bromfield et Michelle Borth dans le rôle de son homologue adulte ; Ian Chen dans le rôle d’Eugene Choi et Ross Buttler dans celui de son homologue adulte ; et Jovan Armand comme Pedro Peña avec DJ Cotrona comme son homologue adulte.

De plus, Djimon Hounsou reprendra son rôle de sorcier Shazam avec Cooper Andrews qui reviendra également en tant que père adoptif Victor Vasquez. Helen Mirren, qui incarnera Hespera, une fille d’Atlas, rejoindra également le casting. Rachel Zegler et Lucy Liu ont également été annoncées pour jouer deux des sœurs d’Hespera. David F. Sandberg dirige Shazam ! La fureur des dieux sur un scénario d’Henry Gayden. Peter Safran et Geoff Johns ont produit le long métrage.

« Zacharie [Levi], qui joue Shazam, est tellement bonne », a déclaré Mirren à propos de sa co-star, via The DC Syndicate. « C’est un tel plaisir de s’asseoir en face de lui et de le regarder travailler. Je suis juste assis là à essayer d’être une déesse mais vraiment à l’intérieur je pense Oh mon Dieu, il est brillant, ce qu’il est. »

Auparavant, Sandberg a également partagé un premier aperçu officiel des nouveaux costumes que les personnages porteront dans la prochaine suite de super-héros. À l’époque, il espérait battre Internet en publiant les photos avant que quelqu’un d’autre ne les divulgue en premier. Dans un tweet postant la photo, Sandberg a écrit: « Je ne sais pas combien de temps nous pouvons empêcher les nouvelles combinaisons de fuir, alors voici une photo que j’ai prise l’autre jour. »

Je ne sais pas combien de temps nous pouvons empêcher les nouvelles combinaisons de fuir, alors voici une photo que j’ai prise l’autre jour pic.twitter.com/41wStJ6oe2 – David F. Sandberg (@ponysmasher) 21 juin 2021

Dans un tweet ultérieur, Levi a ajouté: « Hé vous tous! Je voulais juste dire merci à tous ceux qui ont tellement soutenu nos nouveaux costumes en Shazam ! La fureur des dieux! Il s’agit d’une énorme mise à niveau, pleine de couleurs (malgré certaines conclusions erronées basées sur UNE PHOTO), et personne ne se sent objectivé en les portant. Comme tu étais. »

Hey tout le monde! Je voulais juste dire merci à tous ceux qui ont tellement soutenu nos nouveaux costumes dans Shazam : FotG ! ???? Il s’agit d’une énorme mise à niveau, pleine de couleurs (malgré certaines conclusions erronées basées sur UNE PHOTO), et personne ne se sent objectivé en les portant. ???? Comme tu étais. – Zachary Levi (@ZacharyLevi) 22 juin 2021

Sorti en 2019, le premier Shazam ! a également été réalisé par Sandberg et écrit par Henry Gayden. Il suit un adolescent qui a reçu des pouvoirs spéciaux grâce à un ancien sorcier qui lui permet de se transformer en un super-héros adulte en prononçant le mot « Shazam ». Le film a reçu des critiques plutôt positives, un exploit qui n’est pas partagé par tous les films de DC, et a également été un succès au box-office. Cela a incité Warner Bros. à commander la suite, bien qu’il ait fallu jusqu’à présent pour terminer le tournage en raison de retards liés à la pandémie.

Shazam ! La fureur des dieux devrait être publié par Warner Bros. Pictures le 2 juin 2023. En attendant, vous pouvez trouver l’original Shazam ! en streaming sur HBO Max si vous souhaitez revisiter le premier film. La nouvelle de l’emballage de la suite nous vient de David F. Sandberg sur Instagram.

