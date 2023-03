Shazam ! Fury of the Gods Star pourrait avoir gâché un camée d’Aquaman 2

Quelques jours avant la première de Shazam ! Fureur des Dieux, un spot TV semblait avoir révélé l’une des grosses surprises de la suite tant attendue déjà en salles. Bien que la nouvelle DCU soit déjà en cours et que les projets qui sortiront en salles cette année semblent n’avoir aucune pertinence pour l’avenir de la franchise, sauf peut-être Scarabée bleules connexions entre les films DC sont toujours présentes.





Comme dans le MCU, une partie du divertissement que les fans trouvent dans les films de super-héros actuels sont les œufs de Pâques et les apparitions surprises d’éléments, de scènes ou de personnages qui les relient à d’autres productions du même univers, et dans certains cas, comme Dead Poolavec d’autres franchises ou sagas qui n’ont même pas de réel rapport avec son intrigue.

Cependant, ces connexions présentent également un risque, car tout spoiler à ce sujet pourrait complètement gâcher la surprise et décevoir les fans avant même les débuts du film. Mais parfois, les spoilers ne peuvent être évités ou apparaissent involontairement, comme cela est arrivé à Jack Dylan Grazer.

Dans une récente interview avec Fandom Entertainment, le jeune acteur a non seulement confirmé la participation de Gal Gadot en tant que Wonder Woman dans le dernier film de DC, mais a également révélé son apparition dans une autre des futures productions, rappelant quelque chose que l’actrice lui avait dit :

« Vous êtes en train de filmer Shazam ! 2 ? Je viens de sortir du plateau d’Aquaman. C’est très bon de vous voir. »

Wonder Woman apparaissant dans Aquaman et le royaume perdu semble très probable, compte tenu de la popularité de la version du personnage de Gadot et du fait qu’elle a déjà établi un lien avec Arthur Curry de Jason Momoa dans Ligue des Justiciers. Mais, étant donné que le film a été réalisé sous l’administration précédente de la DCU, le camée pourrait être facilement jeté.





De quoi parle Aquaman et le royaume perdu ?

Images de Warner Bros.

Dans la suite tant attendue du film de 2018, Arthur doit faire équipe avec un allié improbable, Orm (Patrick Wilson), pour protéger Atlantis et le reste du monde d’une terrible menace qui pourrait mettre fin à la vie sur la planète telle que nous la connaissons. .

En plus du retour des demi-frères principaux, le nouveau film, également réalisé par James Wan, mettra en vedette des performances de Nicole Kidman, Amber Heard, Dolph Lundgren, Temuera Morrison, Indya Moore et Randall Park.

De retour également pour Aquaman et le royaume perdu est le méchant du roi des sept mers, Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II), qui deviendra enfin le grand ennemi à vaincre. Malheureusement, ce sera peut-être l’adieu de l’acteur au personnage, car il travaillera bientôt avec Marvel Studios sur la série originale Disney+. Homme étonnant.