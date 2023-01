Shazam ! Fury of the Gods sortira sa première bande-annonce officielle fin janvier

En attendant de voir un peu plus de »Shazam ! Fureur des Dieux » est sur le point de se terminer, puisque le réalisateur du film vient de confirmer la date de sortie de la première bande-annonce officielle du film suite.

le cinéaste David F.Sandberg, a publié sur son compte Twitter officiel une image d’une étude avec un graphique de notation et une simple légende indiquant « fin de ce mois ». Cela suggérerait que la première bande-annonce de la suite de Shazam sortira fin janvier.

» Shazam! Fury of the Gods » est une suite du film original de 2019 basé sur le héros titulaire de DC. Dans la suite, Billy Batson et ses frères adoptifs se transforment à nouveau en super-héros simplement en disant « Shazam! » puisqu’elles sont obligées de retourner au combat contre les filles d’Atlas. C’est ici que Billy devra empêcher les filles d’utiliser une arme mortelle qui peut détruire le monde entier.

Les acteurs Zacharie Lévi Oui Ashe Ange Ils reprendront leur rôle de Shazam / Billy Batson, le champion d’un ancien sorcier qui possède des superpuissances combinées tirées de Salomon, Hercule, Atlas, Zeus et d’autres figures mythiques. Jack Dylan Grazer Oui Adam Brody reviennent également pour jouer le frère adoptif handicapé de Billy, Frederick « Freddy » Freeman, tandis que Mégane Bon Oui Faithe Herman ils jouent Darla Dudley, la sœur adoptive de Billy.

»Fury of the Gods » a commencé le développement peu de temps après la sortie du film original, le tournage se déroulant entre mai et août 2021. Bien qu’on pensait que Dwayne The Rock Johnson apparaîtrait dans le film après avoir joué dans le film »Black Adam », il a été nié que l’acteur apparaisse avec son personnage.

Le film »Shazam! Fury of the Gods » sortira en salles le 17 mars.