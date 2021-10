Shazam ! Fury of the Gods : regardez le premier aperçu officiel du film

2023 sera l’année du retour de Billy Batson et de sa nouvelle famille de héros sur grand écran. Depuis sa sortie en 2019, « Shazam! » a réussi à devenir l’un des films les plus populaires de la franchise, il y a donc de grandes attentes pour ce que ce super-héros charismatique a à offrir dans sa suite, qui s’intitulera « Fury of the Gods ».

La production se poursuit avec à nouveau David F. Sandberg en tant que réalisateur, qui a présenté via ses réseaux sociaux diverses images hors contexte du tournage, bien que pour la première fois, nous pourrons voir des images beaucoup plus claires directement du tournage .

L’édition 2021 de la présentation virtuelle DC FanDome a révélé par l’équipe de Warner Bros Pictures de nouvelles images dans lesquelles on peut anticiper avec Levy le retour d’Ansel Angel, Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Meagan Good, Grace Fulton, Ross Butler, Marta Milans, DJ Corona et Djimon Hounsou.

Aux côtés des acteurs principaux, se démarque l’arrivée d’Helen Mirren, qui incarnera Calypso, fille d’Atlas, un titan de la mythologie grecque. Elle est rejointe par Lucy Liu et Rachel Zegler, une actrice qui fera ses débuts sur grand écran cette année sous la direction de Steven Spielberg dans « West Side Story ». Le film a également un scénario développé par Henry Gaydon, responsable du premier opus.

Les détails de l’intrigue dans ce nouvel opus de « Shazam! » ils restent encore un vrai mystère. Pourtant, en juin dernier, peu de temps après le début du tournage, Jack Dylan Gracer a souligné que ce nouveau film sera tout aussi amusant que le précédent, sinon il parvient à le surmonter.

«Je suis à Atlanta en ce moment en train de filmer Shazam 2 et ça se passe à merveille. Il est amusant. Le nouveau costume de Zachary Levi est incroyable. Cette cassette est tellement drôle et nous avons vraiment eu beaucoup de liberté sur celle-ci. Nous sommes capables de nous en tirer plusieurs fois ». Gracer a commenté dans une conversation avec Comicbook.com. « Shazam ! Fury of the Gods », a une date de sortie prévue le 2 juin 2023.