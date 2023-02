Dans le prochain film Shazam! Fury of the Gods, le rôle de Mary sera joué par une actrice.

Shazam ! Fury of the Gods : Mary Marvel et Mary Bromfield seront jouées par une seule actrice

Dans le nouveau film DC Shazam ! Fureur des Dieuxde nombreux changements inattendus se produiront, qui s’écartent du film précédent de la franchise intitulé Shazam ! L’une des différences les plus significatives est que Mary Bromfield et son alter ego, Mary Marvel, seront jouées par une et non deux actrices, faisant d’elle le seul héros de Shazam ! Fureur des Dieux ne pas avoir d’actrice/acteur alternatif. Selon CBR, le réalisateur du film, David F. Sandberg, a déclaré que la transformation du personnage serait aidée par le maquillage pour montrer une distinction entre les deux versions de Mary.





L’actrice Grace Fulton joue Mary Bromfield et Mary Marvel. Sans doute l’un des canons les plus uniques et les plus complexes de DC Comics, Mary Marvel est une justicière costumée et un membre de la famille Marvel, une équipe de héros avec laquelle Captain Marvel est lié. Elle est l’alter ego de Mary Bromfield (alias Batson), la sœur aînée protectrice et dévouée de la personnalité alternative du capitaine Marvel, Billy Batson. Mary reçoit le pouvoir du sorcier Shazam, tout comme son frère, et doit utiliser le nom du sorcier pour se transformer en Mary Marvel. Aux côtés de son frère et du capitaine Marvel JR, Mary combat les forces du mal.

Shazam ! Fureur des Dieux fait suite au film de 2019 Shazam ! avec Zachary Levi dans Shazam et Asher Angel dans Billy Batson. Levi et Angel reviennent Fureur des Dieux, où Billy Batson et ses frères et sœurs adoptifs doivent empêcher les Filles de l’Atlas d’utiliser une arme qui pourrait anéantir l’univers. Pour les vaincre, les Merveilles doivent d’abord se lancer dans une quête pour faire la paix avec les Dieux.

Shazam ! Fureur des Dieux sort en salles le 17 mars.





Shazam ! Fury of the Gods : découvrez Grace Fulton, alias Mary Marvel

L’actrice Grace Caroline Currey, alias Grace Fulton, joue le rôle de Mary Marvel et Mary Bromfield dans le prochain film de DC Shazam ! Fureur des Dieux en salles le 17 mars.

Fulton est née en Amérique le 17 juillet 1996. Actrice accomplie, Grace a joué dans de nombreux films, comme la jeune Natalie Wood dans la mini-série télévisée de 2004. Le Mystère de Natalie Wood. Enfant actrice, le premier rôle de Fulton était dans l’émission de 2001 C’est la vie. En 2022, elle a joué dans le thriller à succès Fall, dans lequel elle a joué le personnage de Becky Connor.

En août 2022, 45secondes.fr a eu le plaisir d’interviewer Mme Fulton et sa co-star Virginia Gardner pour discuter de son rôle dans Automne. Parlant de son temps sur le plateau, Fulton a parlé avec 45secondes.fr d’une variété de sujets, y compris les conditions difficiles auxquelles elle et ses co-stars ont été confrontées lors du tournage : « Il y avait des jours où nous ne pouvions pas filmer parce que le vent soufflait à plus de 60 miles par Donc, ce n’était pas sûr pour nous d’être aussi haut quand les vents étaient si violents.

En plus d’être une actrice accomplie, Fulton est également danseuse. Elle écrit également et prêtera ses talents à la prochaine bande dessinée Shazam ! Spécial Fury of the Gods: Shazamily Matters.