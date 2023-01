Shazam ! Fury of the Gods : le réalisateur David F. Sandberg révèle la date de sortie de la nouvelle bande-annonce

La nouvelle bande-annonce de Shazam ! Fury of the Gods sortira fin janvier, juste à temps pour la date de sortie du film le 17 mars.

La suite très attendue du film de super-héros de DC Comics Shazam !, titré Shazam ! Fureur des Dieux devrait bientôt sortir une nouvelle bande-annonce. Shazam ! est un film de super-héros basé sur le personnage DC Comics du même nom. Le film a été réalisé par David F. Sandberg et met en vedette Zachary Levi en tant que personnage principal, aux côtés d’Asher Angel, Jack Dylan Grazer et Mark Strong. Le premier film a été un succès au box-office et a reçu des critiques positives de la part des critiques et du public, de sorte que les fans attendent avec impatience la sortie du prochain épisode.





Récemment, le réalisateur David F. Sandberg s’est rendu sur les réseaux sociaux pour révéler la nouvelle de la prochaine bande-annonce de Shazam ! Fureur des Dieux. Dans un post sur Twitter, Sandberg a sous-titré une photo d’un écran affichant « l’aperçu suivant a été approuvé… » avec « fin de ce mois », indiquant qu’une bande-annonce sera envoyée aux fans plus tard en janvier. Découvrez le tweet ci-dessous.

La nouvelle bande-annonce devrait donner aux fans un aperçu de ce à quoi s’attendre dans le prochain film. Les fans attendent avec impatience de voir plus de dynamique entre Shazam et ses frères et sœurs adoptifs, ainsi que plus d’informations sur l’intrigue du film et les nouveaux méchants auxquels les héros seront confrontés. De plus, on s’attend à ce que la bande-annonce offre un meilleur aperçu de certains des nouveaux personnages qui seront introduits dans la suite, y compris le personnage d’Helen Mirren, qui a été confirmé pour jouer le méchant Hespera.





Le nouveau trio de méchants dans Shazam ! Fureur des Dieux

Images de Warner Bros.

L’un des aspects les plus passionnants de Shazam ! Fureur des Dieux est le nouveau trio de méchants qui a été créé spécialement pour le film. Ces nouveaux personnages ne sont jamais apparus dans les bandes dessinées auparavant et feront leur première apparition dans le Shazam scénario. Ces méchants sont joués par les actrices bien connues Helen Mirren, Rachel Zegler et Lucy Liu, qui incarneront les rôles des déesses grecques Anthea, Hespera et Kalypso. Ces personnages sont les filles d’Atlas, l’un des êtres dont le pouvoir coule dans le corps de super-héros magique de Billy Batson.

Le réalisateur David F. Sandberg a expliqué dans une interview que la décision de créer de nouveaux méchants pour le film était due au fait que les pouvoirs de Shazam venaient des dieux grecs. Il a dit qu’ils avaient eu l’idée de se faire voler les pouvoirs des dieux, et maintenant ils veulent se venger. Cette décision créative ajoute une touche unique à l’histoire et donne au public quelque chose de nouveau à espérer. Cette décision de créer de nouveaux méchants n’est pas seulement excitante pour le Shazam franchise mais a également un impact énorme sur les films DCU et de super-héros en général. Cela permet une plus grande liberté de création et donne aux cinéastes la possibilité d’élargir le monde des personnages. Cela permet également d’explorer de nouveaux scénarios et points d’intrigue, ce qui peut rendre les films plus intéressants et engageants pour le public.

Shazam ! Fureur des Dieux sortira en salles le 17 mars 2023.