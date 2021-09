« Shazam ! Fury of the Gods » conclut officiellement avec son tournage

Les fans de l’univers DC seront ravis d’entendre que « Shazam ! Fury of the Gods « est un pas de plus vers la réalité, puisque son réalisateur David F. Sandberg a pris un moment pour partager sur ses réseaux sociaux la nouvelle de la fin du tournage de cette suite attendue de la comédie d’action à succès et des aventures de l’année 2019.

Via Twitter, Sandberg a présenté cette nouvelle avec une photo de la planche utilisée dans la production, tandis que via Instagram, il a présenté une photo de lui posant à côté de l’un des plateaux de tournage, qui ressemble à une sorte de chambre d’hôtel avec un grand trou. dans le mur.

Détails sur l’intrigue de « Shazam! Fury of the Gods « sont jusqu’à présent restés cachés, à l’exception du fait que le film présentera une nouvelle aventure pour le héros titre du film avec sa nouvelle famille, qui l’aidera fermement dans son prochain combat contre les forces du mal.

Zachary Levi a repris son rôle de Shazam aux côtés d’Asher Angel en tant que son homologue « normal », Billy Batson, ainsi que les retours de Jack Dylan Gracer en tant que Freddy et Adam Brody en tant que version adulte, Faithe Herman en tant que Darla et Meagan Good dans sa version adulte. version, Ian Chan comme Eugene et Ross Butler dans sa version adulte, Jovan Armand comme Pedro et DJ Cotrona comme version adulte et Grace Fulton comme Mary et son alter ego de super-héros.

Le film présentera également à nouveau Marta Milans et Cooper Andrews dans le rôle de Rosa et Cooper Vasquez, les parents adoptifs de la « famille Shazam », tout en ajoutant de nouveaux éléments à sa distribution. Helen Mirren, Lucy Liu et Rachel Zagler incarneront les filles d’Atlas, le titan de la mythologie grecque condamné à emporter le ciel derrière lui.

Plus tôt cette année, l’acteur Asher Angel a partagé ses impressions sur le tournage avec Entertainment Tonight, notant que la production était folle en raison des retards, mais qu’il avait réussi à se sentir satisfait de travailler à nouveau aux côtés de Zachary Levy et Jack Dylan Grazer. . « Shazam ! Fury of the Gods » a une date de sortie prévue pour le 2 juin 2023.