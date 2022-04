Shazam ! Fury of the Gods change sa première pour éviter Avatar 2

La suite tant attendue de »Shazam ! » a été l’une des productions qui a connu tout un carrousel de changements de dates, sa production étant retardée pour diverses raisons et même déplacée avec une première plus tôt en 2022, après avoir été prévue pour 2023. Maintenant encore Films DC a confirmé qu’il déplacera sa date de sortie au 21 décembre 2022, afin de ne pas heurter sa date avec la sortie de »Avatar 2 ».

Disney a récemment confirmé que la suite d’Avatar sortira en salles le 16 décembre, date à laquelle sa première devait initialement être diffusée.Shazam ! Fureur des Dieux ». Bien que le premier Shazam! Un franc succès au box-office, avec des critiques saluant son histoire bien intentionnée et son humour, »Avatar » James Cameron C’est le film le plus rentable au box-office de toute l’histoire du cinéma, atteignant le chiffre de 2,8 milliards de dollars.

Vous pourriez également être intéressé par : Avatar 2 : date de sortie de la bande-annonce et titre officiel







Pour autant, »Shazam ! » n’est pas qu’une énième sortie au box-office, puisque le film réalisé par David F. Sandberg, a obtenu le montant de 335 000 dollars, avec un budget de 100 000 dollars. Cette histoire d’origine de super-héros s’est fait aimer du public pour sa représentation de Zachary Levi, étant une belle histoire avec humour, action amusante et moments émotionnels.

Bien que maintenant la première de »Shazam! Fury of the Gods » a simplement déplacé sa première de cinq jours, faisant place à la première après » Avatar: The Way of Water », fera certainement plus profiter la suite de » Shazam! » pendant sa première. obtenir une collecte plus élevée de ventes de billets.

Cela pourrait aussi vous intéresser : The Grey Man, avec Ryan Gosling : l’intrigue et son ouverture

La saison de Noël a été choisie dernièrement pour voir de grandes premières sur grand écran. En 2018, les films »Aquaman », »Spider-Man : Into the Spider-Verse » et »Bumblebee » sont sortis, garantissant tous un grand succès au box-office, c’est pourquoi il a été décidé de sortir les meilleures productions cinématographiques pour ces dates, afin de garantir de bonnes ventes.

» Shazam! Fury of the Gods » ouvre le 21 décembre 2022. Jusque-là, vous pouvez diffuser le premier film sur le service HBO Max.