Shazam 2: Le réalisateur de Fury of the Gods taquine l’œuf de Pâques d’Adam noir

Une nouvelle image de l’ensemble de Shazam 2 semble être un œuf de Pâques faisant référence Adam noir, amenant les fans de DC à se demander si Dwayne Johnson fera une apparition dans la suite. Actuellement en production pour une sortie prévue en 2023, le deuxième Shazam ! Le film ramène Zachary Levi dans le rôle du sorcier Shazam. David F. Sandberg met en scène sur un scénario d’Henry Gayden.

À ce stade, il n’est pas clair quand Adam noir et le Shazam les films se croiseront, mais le plan de DC Films serait que les deux personnages se rencontrent éventuellement dans cet univers cinématographique. Aller jusqu’à reconnaître apparemment Adam noir dans Shazam 2, Sandberg a posté une photo du tournage sur son compte Instagram vendredi, et vous pouvez jeter un œil à l’image ci-dessous.

» Jour 27 de Shazam 2, » David F. Sandberg dit dans la légende. « Si c’était Couvre-feu nous aurions fini aujourd’hui mais ce tournage, tout comme Shazam 1, est plus long que Couvre-feu et Création Annabelle mettre ensemble. »

Curieusement, Sandberg ne fait aucune mention de ce qu’il y a réellement sur la photo, laissant aux fans le soin de spéculer. L’image révèle un éclair jaune familier brillant sur un fond très sombre, et cela rappelle fortement le devant du costume de Black Adam. Ce n’est peut-être pas une coïncidence si le boulon se trouve devant un gros rocher, ce que certains fans pensent être une référence à Dwayne « The Rock » Johnson.

Au moins, il s’agit peut-être d’un œuf de Pâques destiné à faire parler les fans des deux films. Il n’y a toujours eu aucune indication que Johnson apparaîtra dans Shazam ! La fureur des dieux, et il n’y a aucun mot de Levi ayant un camée dans Adam noir. Il semble probable que les deux se rencontreront quelque part sur la route, et comme d’autres films de super-héros, un croisement pourrait d’abord être mis en place avec une apparition en camée. Pourrions-nous voir Johnson dans une séquence post-crédit dans Shazam 2?

La deuxième Shazam ! Le film met également en vedette Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Rachel Zegler, Helen Mirren et Lucy Liu. Zegler, Mirren et Liu seront les méchants du film, jouant les trois filles d’Atlas. Les autres membres de la distribution incluent Faithe Herman, Meagan Good, Grace Fulton et Ian Chen. Le tournage est actuellement en cours à Atlanta.

Adam noir est réalisé par Jaume Collet-Serra et écrit par Adam Szytkiel, Rory Haines et Sohrab Noshirvani. Avec Dwayne Johnson en tête, le film mettra également en vedette Noah Centineo, Aldis Hodge, Sarah Shahi, Quintessa Swindell et Pierce Brosnan. Le tournage de ce projet a également lieu à Atlanta, ce qui rend un caméo potentiel facile à réaliser.

« Le Rocher est sa propre planète. Il fait en quelque sorte n’importe quoi [he wants], The Rock fait ce que The Rock veut faire », a déclaré Levi à propos de Johnson, selon 4DXPerience de Dan Fogler. « Nous verrons donc comment tout cela se déroulera. Mais selon les bandes dessinées, Black Adam et Captain Marvel – mon véritable homonyme – ils sont yin et yang l’un pour l’autre. Ils sont identiques. »

D’un éventuel croisement, Levi a ajouté: « Il fait son affaire, le Adam noir autonome, et nous allons faire notre suite [Shazam! Fury of the Gods], et nous verrons ce qui se passera à partir de là. »

Shazam ! La fureur des dieux devrait sortir en salles le 2 juin 2023. Pendant ce temps, Adam noir aura d’abord sa propre première le 29 juillet 2022. Cette nouvelle nous vient de David F. Sandberg sur Instagram.

Sujets : Shazam 2, Shazam, Black Adam, Oeufs de Pâques