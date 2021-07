Shazam 2 : Helen Mirren loue le travail de Zachary Levi sur le tournage

La production de « Shazam: Fury of the Gods » est en cours. Le réalisateur David F. Sandberg est une nouvelle fois chargé de raconter les aventures de Billy Batson, un adolescent orphelin qui, après une rencontre avec un mystérieux sorcier, acquiert des pouvoirs incroyables qui lui permettent de devenir un super-héros à l’âge adulte (joué par Zachary Levi) .

La suite de « Shazam » a commencé à se développer peu de temps après la première de son premier opus en 2019, devenant l’un des films les plus attendus de la future série de sorties dans l’univers élargi de DC Comics. Le film présentera de nouveaux visages parmi ses acteurs, notamment grâce à sa nouvelle gamme de méchants.

L’un de ces nouveaux ajouts est l’éminente lauréate d’un Oscar, Helen Mirren, qui incarnera Hespera, un personnage qui ne fait pas partie de la mythologie de la bande dessinée, mais qui a été décrit comme l’une des filles d’Atlas. Après avoir dévoilé quelques photos montrant à quoi ressemblera son personnage, Mirren a profité de l’occasion pour parler de son expérience sur le plateau de tournage.

Helen Mirren a eu une conversation avec The DC Syndicate, décrivant son expérience de travail avec Zachary Levi. L’actrice chevronnée note que Levi a fait un travail incroyable, assurant que c’est « un vrai plaisir de travailler avec lui », révélant qu’elle aime le regarder jouer dans ses scènes.

J’ai juste envie d’essayer d’être une déesse, mais à l’intérieur je pense « Oh mon Dieu, il est brillant », ce qui est vrai.

Helen Mirren parle de sa collaboration avec Zackary Levi : « Zacharie [Levi], qui joue Shazam, est tellement bon. C’est juste un tel plaisir de s’asseoir en face de lui et de le regarder travailler. Je suis juste assis là à essayer d’être une déesse mais vraiment à l’intérieur je pense Oh mon Dieu, il est brillant, ce qu’il est. » pic.twitter.com/otJq9jxlge – Le Syndicat DC (@TheDC_Syndicate)

Bien que les fans de « Shazam » regretteront la présence de Mark Strong, le méchant principal du premier opus, ce nouveau film comblera son absence avec une nouvelle distribution de personnages. Lucy Liu, sa sœur maléfique Kalypso, ainsi que la jeune actrice Rachel Zegler, dont le rôle dans le film n’a pas encore été révélé, rejoignent Mirren.

Zachary Levi a déjà reçu les éloges de la critique et du grand public depuis la première du premier volet de « Shazam » en 2019, bien que le fait qu’une personne aussi expérimentée que Mirren le reconnaisse ouvertement en dit long sur ses efforts d’acteur. . « Shazam: Fury of the Gods » a une date de sortie prévue pour le 2 juin 2023.