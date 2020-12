Shawn Mendes et Camila Cabello sont-ils mariés? Nouveaux détails sur leur relation

La relation entre Shawn Mendes et Camila Cabello a fait la une des journaux depuis que le couple s’est réuni en juillet de l’année dernière.

Et maintenant, le couple improbable a des fans qui pensent qu’ils sont en fait plus qu’un petit ami et une petite amie, et tout cela grâce à une petite erreur de Mendes lors d’une interview.

Dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube Zach Sang Show Clips le 5 décembre, Mendes parle de sa relation avec le chanteur de «Havana» ​​et révèle que son père vérifie souvent le couple et appelle Cabello quelque chose qu’un parent n’appellerait que le conjoint de leur enfant.

Shawn Mendes et Camila Cabello sont-ils mariés?

Lisez la suite pour tous les nouveaux détails sur leur relation et pourquoi les fans pensent que le couple A-list a déjà secrètement noué le nœud.

Le père de Shawn Mendes appelle Camila Cabello sa belle-fille.

Selon Mendes, son père désigne Cabello comme sa «belle-fille».

«Quand tu es prêt» est une chanson que j’écoute tout le temps », dit l’animateur. «Et j’ai commencé à écouter [it] différemment après ce moment dramatique de vous dans le SUV et vous vous dites: «Chaque chanson parle d’elle.» »

«Dans cette chanson, tu vas voir tes parents et tu dis que tes parents ont dit que c’était elle. Croyez-vous cela, est-ce que vos parents le croient? Sang continue.

«Mon père n’est jamais très sérieux dans les choses, mais il me dérangeait toujours et me disait:« Comment va ma belle-fille? », A répondu Mendes.

Et c’est tout ce que les fans avaient besoin d’entendre pour faire circuler les rumeurs de mariage.

« Je suis si heureux pour eux, c’est leur vie et leur décision, mais je serais si heureux s’ils se mariaient », a commenté un Youtubeur, tandis qu’un autre a déclaré: « Attendez, ils sont fiancés ?? Félicitations Omg! »

Les utilisateurs de Twitter ont également évoqué l’état de la relation entre Shawn et Camila, et de nombreux fans sur la plate-forme de médias sociaux pensent également que le couple a déjà dit: «Oui.

«Je pense qu’ils sont déjà mariés!» un fan a jailli, tandis qu’un autre a écrit: «Ils sont mariés. Ils ne peuvent pas nous mentir.

La chanson de Noël de Shawn Mendes et Camila Cabello a également fait parler les fans.

Le couple pop power vient de sortir son interprétation de la confiture de Noël classique, «The Christmas Song», et le clip donne aux fans un regard intime sur le couple et leur chien, Tarzan, de leur bulle de quarantaine.

«Joyeux Noël à vous et aux vôtres [heart] La vidéo #TheChristmasSong est maintenant disponible « , a-t-elle tweeté le 7 décembre. » Tournée par nous, réalisée par Tarzan depuis notre bulle de quarantaine. @ShawnMendes Chaque flux prend en charge ceux qui en ont besoin via @feedingamerica. «

« Tout ce qui les concerne ne sont que des objectifs », a écrit un fan sur YouTube, tandis qu’un autre a déclaré: « Tout le monde sait que shawmila est ENDGAME. »

Mendes a été franc sur sa relation avec Cabello dans son documentaire Netflix.

Ces deux-là ne peuvent pas s’arrêter de jaillir l’un de l’autre!

«Pendant le passé, comme, quatre ans, juste être amis et ne pas pouvoir se voir très souvent pour enfin pouvoir être ensemble, elle était toujours là pour prendre soin de moi en tant qu’être humain», a avoué Shawn.

«Elle me soutient, et je pense que c’est à cela que sert votre partenaire», a-t-il ajouté.

Indépendamment du statut de leur relation, une chose est claire: Shawn Mendes et Camila Cabello sont toujours aussi forts!

