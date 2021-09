Shawn Mendes est-il gay ? Le chanteur répond aux rumeurs autour de sa sexualité

Tout ce dont Twitter avait besoin était un clip vidéo de Shawn Mendes disant « Ça donne Cher », pour lancer une nouvelle tempête de tweets intimidant et appelant Mendes gay.

Dans la série Vogues de vidéos « Get Ready for the Met Gala », Mendes a commenté la tenue de sa petite amie Camila Cabello à la fin de la vidéo avant de marcher sur le tapis blanc.

Twitter a pris ce clip et l’a diffusé en disant que c’était « le dernier clou dans le cercueil » que Mendes est « clairement gay » et que « cet homme ne bat jamais les allégations d’homosexualité ».

Shawn Mendes est-il gay ?

Le chanteur a expliqué à plusieurs reprises qu’il était hétéro et bien qu’il n’y ait rien d’insultant à être considéré comme « gay », la spéculation constante est problématique.

Mendes dit qu’il est appelé gay depuis qu’il a 15 ans. Il a été moqué pour sa voix plus aiguë et ses penchants « féminins » après avoir été élevé autour des femmes.

En 2016, Mendes a lu quelques YouTube commente certaines de ses interviews vidéo qui l’ont intimidé pour avoir donné des « vibes gays ».

Ces commentaires alors l’a poussé à faire une vidéo Snapchat disant qu’il n’est pas gay, et pour ceux qui ont commenté cela comme une insulte pour grandir, « Tout d’abord, je ne suis pas gay. Deuxièmement, cela ne devrait pas faire de différence si je l’étais ou non.

Shawn Mendes a déclaré que les spéculations sur sa sexualité l’avaient rendu peu sûr de lui.

En 2018, Mendes a mentionné dans une interview à Rolling Stone que les gens spéculent constamment qu’il est dans le placard et comment cela peut vraiment l’atteindre.

« Au fond de mon cœur, j’ai l’impression d’avoir besoin d’être vu avec quelqu’un – comme une fille – en public, pour prouver aux gens que je ne suis pas gay », a-t-il déclaré.

« Même si dans mon cœur je sais que ce n’est pas une mauvaise chose. Il y a encore une partie de moi qui pense ça. Et je déteste ce côté de moi.

Mendes a même mentionné qu’il était inquiet après que son amie de longue date Taylor Swift ait posté une vidéo d’elle en train de se maquiller les yeux scintillants dans les coulisses de sa tournée « Reputation », et Mendes a déclaré qu’il « se sentait malade » et a pensé: « F ** k, pourquoi je l’ai laissée poster ça ?’ Je viens d’alimenter le feu qui me terrifie.

Mendes a critiqué les gens pour se sentir droit à la sexualité de quelqu’un.

Plus récemment, Mendes a figuré dans Dax Shepard’s « Armchair Expert » podcast en décembre 2020, et a expliqué comment il doit constamment effacer ces rumeurs sur sa sexualité et à quel point cela a été frustrant pour lui de faire face. « Je suis toujours la première à croiser les jambes et à m’asseoir avec une position de ce style féminin et j’ai vraiment souffert avec cette merde. »

Cela a rendu sa vie très frustrant non seulement pour lui mais pour ses amis qui gay et dans le placard

« J’ai ressenti cette vraie colère pour ces gens. C’est une chose si délicate. Vous voulez dire: « Je ne suis pas gay, mais ce serait bien si j’étais gay – mais il n’y a rien de mal à être gay, mais je ne le suis pas », a déclaré Mendes.

« Est-ce que ça a donné Cher ? » pic.twitter.com/HhWh4i7U5R

Donc, au lieu de dire qu’il « donne des homosexuels », gardez votre masculinité intériorisée pour vous et soyez plus ouvert à l’idée que les hommes puissent exprimer leur féminité.

