Shawn Mendes accusé d’avoir « copié » Harry Styles avec les looks Met Gala et VMA

Les fans de Harry Styles ont remarqué que Shawn Mendes a commencé à porter des looks similaires à ceux du chanteur de Golden.

Shawn Mendes est sous le feu des accusations selon lesquelles le chanteur copie Harry Styles avec ses récents choix de mode.

Harry Styles n’est pas étranger à faire les gros titres avec son style. Au cours de la dernière année seulement, la jeune femme de 27 ans est apparue en couverture de Vogue dans une robe. Harry a également envoyé les fans dans une frénésie aux Grammys avec ses looks de boa de plumes torse nu et, plus récemment, les gens ont comparé la star à Miranda Sings grâce à sa dernière tenue de tournée chemise bleue et pantalon rouge.

Maintenant, les fans de Harry critiquent Shawn Mendes pour avoir « arnaqué » le style de Harry au Met Gala, aux MTV VMA et ailleurs.

Shawn Mendes accusé de « copier » Harry Styles avec les looks Met Gala et VMA. Photo : Theo Wargo/Getty Images, Francis Specker/CBS via Getty Images

Au cours de la dernière année, les gens ont remarqué que Shawn a troqué son style épuré pour un look rock plus échevelé. De ses cheveux longs à ses tenues torse nu, il y a certainement des similitudes entre les récents choix de vêtements de Shawn et ce que porte Harry. Les gens ont même accusé Shawn d’avoir copié la vidéo « Golden » de Harry avec sa vidéo « Summer of Love ».

Maintenant, les fans comparent les récents MTV VMA et Met Gala de Shawn aux tenues que Harry a déjà portées lors d’événements comme les Grammys. Une personne a tweeté : « Shawn Mendes essaie BEAUCOUP d’être Harry Styles. » Un autre a ajouté: « Ne vous méprenez pas, j’adore Shawn Mendes, mais pourquoi a-t-il essentiellement copié la tenue de grammy de Harry Styles ??? »

Bien sûr, même la mode de Harry est fortement inspirée par d’autres artistes. Dans l’état actuel des choses, Shawn et Harry n’ont pas encore commenté les comparaisons. Nous vous tiendrons au courant s’ils le font.

