Shawn Levy veut faire un film Marvel si une bonne opportunité se présente

Shawn Levy a eu une sacrée course ces dernières années. Parallèlement à un énorme succès avec Netflix Choses étrangesil a également reçu des éloges pour son entreprise de réalisateur Gars libre. Le réalisateur travaille actuellement sur un autre film Netflix, Le projet Adam, un drame de science-fiction voyageant dans le temps mettant en vedette Reynolds avec Mark Ruffalo et Jennifer Garner. Pendant ce temps, il est également prêt pour la dernière saison en deux parties de Choses étranges. Maintenant, il semble que Levy envisage un film Marvel à gros budget dans le cadre de sa prochaine étape dans sa carrière.

Dans une récente interview avec Rant d’écranShawn Levy a exprimé son amour et son intérêt pour les grandes franchises comme Univers cinématographique Marvel et Guerres des étoiles. Levy a déclaré qu’il serait prêt à avoir l’opportunité de réaliser un film pour l’un ou l’autre des univers, étant donné que l’histoire contient des éléments qu’il aime explorer au cinéma. Il a dit:

Je trouve certainement les univers Star Wars et Marvel fascinants. Il faudrait que ce soit le bon moment, la bonne histoire, mais ce seraient certainement des opportunités alléchantes.

Parlant de son amour pour les films de rire et de son approche pour rechercher le changement avec chaque film qu’il réalise, Levy a ajouté :

Je dois dire que je veux vraiment continuer à faire des films qui refusent d’être une seule chose, qui sont un hybride de cœur, de rire et de spectacle parce que ce sont mes genres de films préférés. Ils ne sont plus fabriqués aussi souvent, et je me sens vraiment chanceux d’avoir pu en faire deux d’affilée qui sont également originaux. Et je ne prends jamais cela pour acquis non plus.

Shawn Levy peut-il recevoir une offre Marvel ?







Shawn Levy a réalisé plusieurs films pour la 20th Century Fox, dont des comédies Nuit au Musée Trilogie et Le stage. Il a ensuite dirigé Gars libre pour le studio, qui est maintenant une division de The Walt Disney Co, qui s’est également avéré être un succès. Si un projet Marvel atterrit dans sa cour, ce ne serait pas une surprise compte tenu de son récent succès avéré avec Gars libre.

De plus, Shawn Levy a frappé avec Choses étranges le met dans une position juste pour reprendre un projet Marvel. Pour l'instant, Marvel Studios a une longue liste de films dont la sortie est prévue et a déjà choisi des réalisateurs pour eux. Seules les entrées confirmées dont les détails sont encore dans le noir sont Lame, Dead Pool 3et la spéculation Loup-garou de nuit. Marvel a toujours été très humoristique, et Levy a certainement un talent pour cela, en particulier dans l'environnement PG-13 de Marvel Cinematic Universe. De plus, son expérience avec Ryan Reynolds peut également le mettre en lice pour le troisième Dead Pool film, qui pour l'instant, Marvel a maintenu, sera R-rated. En outre, plusieurs projets Disney + sont en préparation, dont beaucoup en sont encore aux premières phases de pré-production et de développement.





Mais avant que Levy ne rejoigne la House of Mouse, il a encore beaucoup de travail à faire pour Netflix, notamment avec Le projet Adam, qui ironiquement met en vedette quatre vétérans du projet Marvel. Reynolds lui-même a fait référence aux racines Marvel des membres de la distribution du film dans une belle publication Instagram lorsque le film s’est terminé pour la première fois.

Le projet Adam suit Adam (joué par Reynolds), qui voyage accidentellement dans le temps jusqu’en 2022, et fait équipe avec son jeune moi dans une mission pour sauver l’avenir. Plus tôt, parlant du film, Levy, comparant le film à ses deux succès précédents, a déclaré :

C’est en fait plus similaire à Real Steel qu’à Free Guy. C’est une prémisse de science-fiction pour une histoire de personnage très émouvante. Encore une fois, explorant les thèmes des pères et des fils.

Le projet Adam sera disponible en streaming sur Netflix le 11 mars 2022.





