Shawn Johnson poursuit la tradition de porter un justaucorps pendant la grossesse

Lorsque Shawn Johnson East a porté ce justaucorps magenta lors d’une compétition de gymnastique il y a dix ans, elle ne savait pas qu’elle le transformerait un jour en vêtements de maternité !

Johnson East a conservé ce justaucorps qu’elle portait en 2011. Dennis Grombkowski / Getty Images

La médaillée olympique, 29 ans, qui attend son deuxième enfant cet été avec son mari Andrew East, 29 ans, a partagé une photo Instagram d’elle montrant son ventre rond et portant le même justaucorps violet éblouissant qu’elle portait lors des Jeux panaméricains de 2011.

« Je suppose que c’est maintenant une tradition hahaha #bizarre #slightlycreepy », a écrit Johnson East dans la légende.

Elle a également secoué l’un de ses vieux justaucorps de compétition alors qu’elle était enceinte de 40 semaines de sa fille, Drew Hazel East, en 2019.

Johnson East a laissé entendre que son mari était celui qui l’avait convaincue de faire de ces justaucorps une tradition de grossesse.

« Etdddddd il m’a convaincu de le refaire 🤦🏼‍♀️……… attendez la fin….. (aucune idée de comment je l’ai fait) », a-t-elle légendé une drôle de vidéo Instagram de elle et East se pavanent devant la caméra dans différentes tenues, y compris le justaucorps.

« Tu ressembles à une reine », a commenté son mari sur la vidéo.

La pro de « Dancing with the Stars » Val Chmerkovskiy était également fan de son look.

« Shawn cette dernière tenue m’avait », a-t-il écrit dans les commentaires.

East a partagé sa propre vidéo de sa femme modelant le justaucorps, en commençant par elle face à la caméra, puis en se tournant sur le côté pour révéler son baby bump.

« C’est comme si @shawnjohnson n’était même pas enceinte », a-t-il plaisanté en légende.

Johnson East a annoncé sa grossesse en janvier sur Instagram, avec une série de jolis clichés d’elle, de son mari et de leur fille de 1 an, Drew.

« 2 sous 2… », a-t-elle écrit dans son message. « nous allons avoir besoin de TOUS les conseils que nous pouvons obtenir. »