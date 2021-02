Shawn Crahan, de Slipknot, demande que les concerts reviennent: « J’ai besoin de jouer pour survivre » | 45S

Une situation insoutenable. Le percussionniste de Slipknot Shawn Crahan a parlé des concerts, affirmant que leur raison d’être est de jouer en direct et que sans aucun doute, sans jouer en direct, ils ne pourraient pas vivre comme ils le devraient.

Dans l’un des derniers épisodes du podcast Electric Theatre, Crahan a parlé de cette situation qui est devenue insoutenable pour beaucoup, même si elle l’affecte psychologiquement.

«J’étais en colère quand ils ont enlevé [el poder tocar en vivo]; Ce n’est pas seulement ma nourriture, c’est aussi mon médicament qui me tient debout. J’ai besoin de jouer pour survivre, c’est ce dont j’ai le plus besoin », dit-il.

« Et alors, quand [Corey] Il a dit: « Il n’y aura plus de concerts », j’ai demandé, « De quoi parlez-vous? » On s’est un peu disputé et il a commencé à m’expliquer la situation, il le savait, il avait tout analysé. Je? Je ne regarde pas la télévision. Je ne suis pas tout à fait conscient de ce qui m’entoure, c’est ma façon d’être, c’est comme ça que je fais mon art », dit-il.

Nous savons que l’industrie de la musique est l’une des plus durement touchées par la pandémie de covid-19, affectant non seulement les artistes financièrement, mais aussi psychologiquement. Espérons que le cauchemar se termine bientôt.