Shaun Ryder ne sait pas s’il voit des ovnis ou s’il a une « dépression nerveuse »

Il a dit: « J’ai regardé dans mon jardin arrière, et au-dessus de mon pommier il y a ce gros – eh bien, quand je dis gros [it was] environ 20 par 10 pieds – chose bancale en plastique ressemblant à Airfix.

« Et je me dis: » La production m’a fait participer ici « , ils se sont moqués d’une sorte de modèle Airfix en plastique, vous connaissez ces pièces de cuirassé, et se sont moqués de l’une d’entre elles.

« Et je regarde cette chose et elle a commencé à former un nuage. Je viens de la regarder et le nuage est devenu de plus en plus gros et il est parti très lentement. »