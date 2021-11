Shaun Ryder dit que les fans essaient de lui donner de la drogue quand il fait ses courses

L’un des ravers les plus notoires du Royaume-Uni a affirmé que des fans lui offraient de la drogue lorsqu’il faisait ses courses.

Shaun Ryder, 59 ans, a révélé l’histoire dans sa nouvelle autobiographie Shaun Ryder : Comment être une rock star.

Shaun est surtout connu pour être le chanteur principal des groupes de rock des années 80 et 90 Happy Mondays et Black Grape.

Crédit : Alamy

Shaun a écrit: « Je reçois toujours des gens qui viennent me voir à Asda ou TK Maxx pour me proposer une ligne, pour l’amour du ciel. ‘J’ai presque 60 ans, mon pote, et tu penses vraiment que je veux faire une ligne dans TK Maxx un mardi après-midi ?’. »

« Till » suggère que les rencontres avec l’offre de poudre gratuite ne sont pas étranges pour Shaun.

Il a écrit : « Parfois, je ris juste, parfois ça me fait grincer des dents – cela dépend de l’humeur dans laquelle je suis. »

Shaun co-joue sur Googlebox des célébrités avec l’ancien membre du groupe Mark Berry, 57 ans et mieux connu sous le nom de Bez.

Le dangereux duo a déjà pris de l’acide pendant plus d’un an et a gaspillé l’argent qui leur a été donné pour enregistrer un album des Caraïbes sur la cocaïne.

Crédit : Alamy

Shaun a été nettoyé de la cocaïne, de l’héroïne et de l’herbe avec l’aide de sa femme Joanne pendant des décennies malgré sa réputation.

« En fin de compte, ce n’est pas une cure de désintoxication sophistiquée qui m’a purifié.

« J’ai arrêté de prendre de la cocaïne, de la méthadone et de l’herbe, et j’ai même arrêté de boire pendant un moment. »

Mais les années de toxicomanie ont eu un effet durable sur le leader de Happy Mondays.

« J’étais complètement hétéro et j’ai commencé à beaucoup réfléchir… 20 ans de vie pour lesquels je n’avais pas vraiment de sentiments parce que j’étais anesthésié par l’héroïne », a-t-il écrit.

« J’ai ensuite dû essayer de traiter toute cette merde. C’était comme une avance rapide à travers 20 ans de sentiments.

« J’étais partout – de haut en bas comme un putain de yo-yo.

« Je me sentais comme une balle dans un flipper mental. »

Shaun est même incapable de se souvenir du moment où il a marché sur l’une des scènes les plus célèbres au monde : la Pyramid Stage de Glastonbury.

Il a déclaré: « Ce serait formidable d’avoir un souvenir parfait de ce que c’était que de monter sur scène à Glastonbury en 1990, ou en tête d’affiche du stade Maracana à Rio, mais je ne m’en souviens pas beaucoup.

« Ma mémoire n’est pas aidée par le fait que j’ai passé la moitié du week-end dans la soute à bagages du bus de tournée, à fumer du matériel. Je m’en souviens. »