Sharon Stone se souvient du moment où elle a réalisé qu’elle était «  proche de la mort  » lors d’un AVC de 2001

Sharon Stone a encore des souvenirs vivants de l’AVC mortelle qu’elle a subie il y a près de deux décennies.

L’acteur de 63 ans est revenu sur le moment où elle a appelé sa mère de l’hôpital en septembre 2001 – alors qu’elle souffrait également d’une hémorragie cérébrale qui a duré neuf jours – lors d’une récente conversation avec Willie Geist dimanche AUJOURD’HUI.

« Vous (avez dit à votre mère), ‘Vous feriez mieux d’arriver rapidement ici, » « fit remarquer Willie à Stone. «Avez-vous ressenti à ce moment-là, Sharon, que vous pourriez mourir?

« La pièce était si silencieuse », se souvient-elle. « Quand la pièce est si silencieuse et que personne ne court pour essayer de vous réparer, c’est là que vous réalisez à quel point la mort est proche et à quel point tout est grave. »

«Vous écrivez sur la lumière, la sensation de tomber, de voir des gens qui sont morts», répondit Willie, faisant référence au nouveau mémoire de Stone, «The Beauty of Living Twice».

Sharon Stone le 9 février 2020 à Los Angeles. Rich Polk / Getty Images pour IMDb

«J’ai découvert que je n’étais pas la seule à avoir vécu ce genre d’expérience», a-t-elle répondu à Willie. « C’est tellement profond. Et je sais que les scientifiques pensent que c’est une chose scientifique qui arrive. Et les spirites croient que c’est une chose spirituelle. Personnellement, je suis avec (Albert) Einstein, qui croyait que c’était les deux. »

Avant son AVC, Stone était l’une des stars les plus demandées d’Hollywood, grâce à ses rôles dans «Basic Instinct» en 1992 et «Casino» en 1995. Après l’AVC, cependant, la carrière de Stone a mis environ sept ans à se rétablir, a-t-elle déclaré à Variety en 2019.

Stone est devenue célèbre avec son rôle révolutionnaire dans « Basic Instinct » en 1992. (C) TriStar Pictures / avec la permission d’Everett Collection

« J’ai dû réhypothéquer ma maison. J’ai perdu tout ce que j’avais. J’ai perdu ma place dans l’entreprise. J’étais comme la star de cinéma la plus sexy, tu sais? » « C’était comme si Miss Princess Diana et moi étions si célèbres, et elle est morte et j’ai eu un accident vasculaire cérébral. Et nous avons été oubliés. »

Elle a également révélé à Variety que de nombreuses personnes étaient «brutalement méchantes» pendant son rétablissement.

«Des autres femmes dans ma propre entreprise à la juge qui s’est occupée de mon cas de garde (sur mon fils), je ne pense pas que quiconque saisisse à quel point un accident vasculaire cérébral est dangereux pour les femmes et ce qu’il faut pour guérir», a-t-elle déclaré.

En regardant en arrière sur cette période difficile, Stone a dit à Willie qu’elle voit maintenant la «lueur d’espoir» dans ce qu’elle a traversé.

«Nous sommes ici pour apprendre nos leçons», a-t-elle expliqué. «J’espère que j’ai été humble et disponible pour ma leçon parce que je ne veux plus le refaire. Et est-ce que je pense que je l’ai bien compris, peut-être parce que je n’avais pas prêté attention à certaines leçons plus petites avant.

Aujourd’hui, Stone se contente de mener sa «seconde vie» et reste occupée à jouer, à modeler, à peindre et à passer du temps de qualité avec ses fils, Roan, Laird et Quinn.

«Je suis vraiment reconnaissante», a-t-elle déclaré dimanche AUJOURD’HUI. «Quand j’étais enfant, j’ai toujours voulu avoir une maison pleine d’enfants qui couraient, criaient et des chiens, et je l’ai compris. Et je me sens très béni et heureux de la vie que j’ai eue. Nous sommes heureux ensemble, et quoi de mieux que ça? »

«Il n’y a rien de plus libre que de rester centré sur vous-même», a-t-elle ajouté. «Je dis à mes amis que mon nouveau mantra est: ‘Il n’est jamais trop tard pour devenir vous-même.’»