Sharon Stone rejoint l’univers étendu de DC en tant que méchant

Bandes dessinées DC

Le DC Extended Universe gagne en talent avec l’arrivée de l’inépuisable Sharon Stone pour le projet Blue Beetle. Des détails!

© GettySharon Stone

Sharon Stone Elle est l’une des actrices les plus célèbres de l’industrie hollywoodienne avec des rôles dans des films inoubliables. Dans ce cas, elle jouera le rôle du méchant dans le Univers étendu DC. Bien sûr, la dentelle sait jouer le rôle d’antagoniste, rôle qu’elle a su affronter dans des films comme femme chat avec Halle Berry ou Rappel total avec Arnold Schwarzenegger.

Les informations de Deadline indiquent que l’actrice jouera Victoria Kord dans le film, un personnage créé exclusivement pour l’entrée de scarabée bleu dans le Univers étendu DC et que ce serait l’épouse de Ted Kord, le deuxième personnage à utiliser le manteau du héros dans les romans graphiques de la marque où il a même rejoint la Justice League.

Le DCEU ajoute un nom de luxe

Les crédits de Sharon Stone sont impressionnants, avec des classiques comme Instinct de base, Casino, Sliver, The Specialist, The Quick and the Dead, Sphere, The Mighty, The Muse et Fleurs brisées. Il est clair que le Univers étendu DC réalise l’une de ses meilleures signatures avec cette actrice qui a su conquérir le monde à travers ses performances dans des films qui seront toujours présents.

scarabée bleu Il s’agissait d’un projet destiné à la plateforme de hbo max mais cela a changé et maintenant il va sortir dans les cinémas du monde entier. l’acteur de cobra kai, Xolo Mariduenajouera le rôle du jeune homme James Reyes qui sans montrer beaucoup de désir finit par rejoindre un scarabée extraterrestre qui lui sert de armure de combat plein d’armes spéciales. Cependant, la relation entre le terrestre et le visiteur n’est pas toujours la meilleure.

Le casting du film est complété par Bruna Marquezine dans le rôle de la petite amie de Jaime, George Lopez, Adriana Barraza, Elpidia Carrillo, Damián Alcázar et Belissa Escobedo. Le directeur du projet DC est Ángel Manuel Soto et le livre de Gareth Dunnet-Alcocer. scarabée bleu Il sortira en salles le 18 août 2023.

