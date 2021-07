Sharon Stone étourdit sur le tapis rouge avec son fils rarement vu Roan: « Maman fière »

La star de « Basic Instinct » semblait vraiment apprécier le moment présent, s’allongeant sur les marches de la salle de l’événement tout en posant pour des photographes.

Fabuleux! Kevin Tachman / Getty Images pour l’amfAR

Son rendez-vous pour la nuit n’était autre que son fils de 21 ans, rarement vu, Roan, qu’elle partage avec son ex-mari, le journaliste Phil Bronstein.

Sharon Stone et Roan Joseph Bronstein Stone. Kevin Tachman / Getty Images pour l’amfAR

Le couple s’est marié en 1998 et a adopté Roan en 2000 après que Stone ait subi plusieurs fausses couches dues à l’endométriose. En 2003, ils se séparent et divorcent un an plus tard. Après une bataille ardue pour la garde, en 2008, Bronstein a obtenu la garde exclusive permanente de Roan, Stone conservant les droits de visite. (Stone a également deux autres fils, Laird et Quinn, qu’elle a adoptés seule en 2005 et 2006 respectivement.)

Après l’événement de vendredi, Stone a partagé une photo de la nuit du duo mère-fils, avec la légende « Maman fière🤍💥 »

Après l’événement de vendredi, Stone a partagé une photo de la nuit du duo mère-fils, avec la légende « Maman fière ». Stéphane Cardinale / Corbis via Getty Images

Vera Wang a jailli sur le message, écrivant: « Je ne peux pas le croire. Tellement adorable. Nos bébés ont grandi. XXV. »

Le 27e événement du genre, le gala très attendu marque la fin officieuse du Festival de Cannes, collectant des fonds pour l’organisation de recherche sur le sida et le VIH amfAR

« Nous sommes ensemble depuis si longtemps », a déclaré Stone, un défenseur de longue date de la cause, aux donateurs dans la foule, selon Variety. « Pendant tant d’années, nous ne savions pas ce qui allait se passer. Et maintenant, nous avons une publicité pour les médicaments contre le SIDA à la télévision, à cause de vous. Grâce à vous, nous pouvons arrêter la transmission mère-enfant.

Parmi les autres célébrités présentes figurent Orlando Bloom, Regina King, Rachel Brosnahan, MJ Rodriguez, Darren Criss, Spike Lee et Alicia Keys, qui ont également joué.