Sharon Stone dit qu’elle a été trompée en enlevant des sous-vêtements pour une scène d’instinct de base

L’acteur a révélé qu’elle avait été assurée que son vagin ne serait pas visible dans le montage final et qu’on lui avait demandé de retirer ses sous-vêtements pour que le blanc ne se reflète pas dans l’éclairage.

Se rappelant le moment où elle a regardé la scène dans une salle de visionnement, entourée «d’agents et d’avocats, dont la plupart n’avaient rien à voir avec le projet», Stone s’est dit dégoûtée.

« Oui, il y a eu beaucoup de points de vue sur ce sujet, mais puisque je suis celui qui a le vagin, en question, laissez-moi dire: les autres points de vue sont des taureaux ***. C’était moi et mes parties en haut là. »

Après le visionnement, Stone dit qu’elle a giflé Paul Verhoeven et a appelé son avocat Marty Singer.

Elle a expliqué: «Je suis allé à la cabine de projection, j’ai giflé Paul au visage, je suis parti, je suis allé à ma voiture et j’ai appelé mon avocat, Marty Singer.

«Marty m’a dit qu’ils ne pouvaient pas sortir ce film tel qu’il était … Et, dit Marty, selon la Screen Actors Guild, mon syndicat, ce n’était pas légal de tirer ma robe de cette façon.

« » Ouf, « ai-je pensé. Eh bien, c’était ma première pensée. Puis j’ai réfléchi un peu plus. Et si j’étais le réalisateur?

« Et si j’avais eu cette photo? Et si je l’avais fait exprès? Ou par accident? Et si elle existait juste? C’était beaucoup à penser.