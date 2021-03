Sharon Stone a reçu des implants mammaires sans consentement et elle n’est pas seule

Dans le nouveau livre de Sharon Stone, La beauté de vivre deux fois, l’actrice partage des histoires d’expériences médicales et de traumatismes qui ont changé sa vie, y compris une expérience de mort imminente qu’elle a eue à la suite d’un accident vasculaire cérébral et d’une hémorragie cérébrale.

Et le Instinct primaire star a partagé une violation non consensuelle qui est non seulement horrible, mais vraiment choquante.

En 2001, Stone dit qu’elle subissait une procédure de chirurgie reconstructive pour enlever les tumeurs bénignes de son sein. Selon Stone, les tumeurs étaient «gigantesques, plus grosses que mon sein seul».

Mais quand elle est arrivée, le médecin avait fait quelques ajustements supplémentaires – à l’insu de Stone ou sans son consentement.

« Quand je n’étais pas bandée, j’ai découvert que j’avais des seins plus gros de la taille d’un bonnet, des seins qu’il a dit, » va mieux avec la taille de vos hanches « », a-t-elle déclaré dans une interview accordée au Times. « Il avait changé mon corps à mon insu ou sans mon consentement. »

Pourquoi un médecin ferait-il une telle chose? Eh bien, le chirurgien en question aurait dit à Stone qu’il «pensait que j’aurais l’air mieux avec des seins plus gros et meilleurs».

Malheureusement, Stone n’est pas seule dans sa lutte.

Love Island La star Laura Anderson a eu une expérience similaire lorsqu’elle a subi une chirurgie d’augmentation mammaire à 18 ans.

Anderson est passée d’un 32B à un 32DD, même si ce n’était pas ce qu’elle avait demandé.

« J’avais demandé au chirurgien les implants en cupule C, mais ils avaient mis les plus gros et ont dit que cela me ferait économiser de l’argent à long terme, car ils savaient que je voudrais qu’ils soient refaits », a déclaré la star de télé-réalité. Le soleil.

« Mais je les ai détestés dès que je les ai vus, ils étaient énormes! »

En plus des considérations éthiques, le cas d’Anderson fait ressortir l’importance du consentement éclairé. Alors que son médecin supposait qu’elle voudrait augmenter à nouveau de taille à l’avenir, son choix en son nom signifiait qu’elle n’aurait pas pu envisager ce que la taille supplémentaire signifierait si elle avait jamais voulu réduire la taille à la place.

C’est exactement ce qu’elle a décidé de faire en 2019.

«Cette fois,» dit-elle, «j’ai fait beaucoup de recherches et eu de nombreuses consultations pour comprendre mes options et ce qui pouvait être fait. Malheureusement, il n’y en avait pas beaucoup. Je ne pouvais pas avoir d’implant en forme de larme plus naturel ni devenir beaucoup plus petit car ma peau était trop étirée, ce à quoi les gens ne pensent pas lorsqu’ils se font opérer si jeune. «

Elle a poursuivi: « En raison de ma peau, si je voulais devenir plus petite ou changer de forme, la chirurgie aurait été beaucoup plus complexe et les cicatrices pires – cela aurait aussi été un lifting des seins. »

Guépard filles La star Adrienna Bailon avait ses propres problèmes avec les implants mammaires, affirmant qu’elle avait subi une chirurgie d’augmentation mammaire à l’âge de 19 ans, souhaitant augmenter la taille d’un bonnet.

Au lieu de cela, elle s’est réveillée et a découvert que ses seins étaient maintenant 3 tailles de bonnet plus grands.

L’article continue ci-dessous

Sur un épisode de Le vrai en 2013, Bailon a déclaré: « J’ai demandé un B et je suis sorti avec un double D. »

Dans une interview avec En contact, a-t-elle précisé. « J’étais insouciant. Je lui ai montré une photo et j’ai pensé que nous avions une entente. »

En fin de compte, elle a fait retirer ses implants et effectuer un lifting.

«J’ai eu mes implants mammaires retirés parce que j’avais l’air fou», a déclaré Bailon.

Bien que la plupart des chirurgies esthétiques et reconstructives se déroulent bien, il est important de faire vos recherches pour savoir exactement ce que vous voulez faire et à qui vous faites confiance, ainsi que pour vous assurer que vous communiquez efficacement vos besoins et vos attentes avec votre médecin. .

Après tout, c’est votre corps, votre santé et vos seins.

Courtney Enlow est un écrivain et éditeur dont le travail a été publié à Vanity Fair, Glamour, Pajiba, SYFY FANGRRLS, Bustle, Huffington Post, io9, et d’autres. Elle est l’ancienne co-animatrice de Trends Like These avec Travis McElroy et Brent Black. Elle a deux enfants, deux chiens et a besoin de plus de vin, s’il vous plaît.