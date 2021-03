Sharon Stone a été qualifiée de «difficile» pour avoir refusé d’avoir des relations sexuelles avec un acteur

Sharon Stone a parlé de ses expériences avec le sexisme dans l’industrie cinématographique, détaillant le moment où elle a été invitée à avoir des relations sexuelles avec un autre acteur.

Dans un extrait de sa mémoire récente, ‘La beauté de vivre deux fois’, publié par Vanity Fair le 18 mars, le protagoniste de ‘Instinct primaire’ il a rappelé comment un producteur, dont il n’a pas mentionné le nom, a suggéré que les acteurs «pouvaient avoir de la chimie à l’écran».

« Il marchait dans son bureau d’un endroit à un autre … il m’a suggéré de coucher avec la co-star … c’est parce qu’à son époque, il a fait l’amour avec Ava Gardner à l’écran et c’était sensationnel. «

«J’ai l’impression qu’ils auraient simplement pu choisir une co-star talentueuse, quelqu’un qui pourrait livrer une scène et se souvenir de leurs répliques. Je pense aussi qu’ils auraient pu avoir des relations sexuelles entre eux et m’ont laissé en dehors de tout… Mon travail était d’agir et c’est ce que je leur ai dit », a ajouté Stone.







Stone a également parlé d’un certain nombre d’incidents dans l’industrie cinématographique, y compris un épisode avec un ancien directeur qui lui a dit que personne ne l’engagerait parce qu’elle n’était pas «sexuellement acceptable».

Stone a ajouté qu’elle avait été qualifiée de «difficile» après avoir parlé des épisodes, ce qui, selon elle, avait endommagé sa carrière à Hollywood.