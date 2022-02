Sharon Osbourne dit qu’elle « ne reviendrait jamais » à The Talk

La relation entre Sharon Osbourne et Le discours est complètement terminé. Passant plus d’une décennie sur le talk-show de jour, Osbourne avait rejoint Le discours en 2010, où elle a été co-animatrice jusqu’à sa sortie controversée en 2021. Son départ a suivi Osbourne sous le feu des critiques pour avoir défendu son ami Piers Morgan, qui avait également fait face à sa propre réaction pour les commentaires qu’il avait faits à propos de Meghan Markle .

Passons rapidement à une situation similaire qui s’est récemment produite avec Whoopi Goldberg et La vue. Au programme, Goldberg avait fait remarquer que l’holocauste n’était « pas une question de race », provoquant un tollé des téléspectateurs. Bien qu’elle se soit excusée sur les réseaux sociaux et à l’antenne, l’animatrice de longue date de l’émission a également été suspendue pendant deux semaines. Cela pourrait faire penser à certains fans d’Osbourne que son licenciement était injuste en comparaison et qu’elle pourrait peut-être être ramenée à Le discours à la lumière de cela.

Cependant, CBS n’aura même pas besoin de s’embêter à essayer. S’adressant à TMZ, Osbourne ne s’est pas retenue lorsqu’on lui a demandé son avis sur un retour potentiel à la série. Utilisant le genre de langage dont les Osbournes sont devenus synonymes, Sharon a dit ceci lorsqu’on lui a directement demandé si elle reviendrait à Le discours si elle recevait une offre de retour, par TMZ.

« Non. Non, je ne reviendrais plus jamais à cette émission, jamais. Non, parce que CBS merde beaucoup de merde. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait qu’il était juste qu’elle ait été renvoyée de Le discours, Osbourne a dit qu’elle était apathique à ce sujet car ce n’était pas quelque chose dont elle avait besoin. Cependant, elle précise également qu’elle n’est en aucun cas à la retraite, insistant sur le fait qu’elle reviendra bientôt travailler sur quelque chose de nouveau.

« Hé, écoutez, c’est arrivé. Je m’en fiche. Honnêtement, je m’en fiche. Ce n’est pas comme si j’en avais besoin… Putain non, [I’m not retiring]. »

Certes, la vie des Osbourne avait été suffisamment intéressante pour leur permettre d’obtenir leur propre série de télé-réalité à succès. En octobre 2021, il a été rapporté que leur histoire inspirerait également un nouveau biopic sur Ozzy et Sharon Osbourne en préparation chez Sony Pictures. Lee Hall (Billy Elliot) écrit le scénario, même si pour l’instant, personne n’est enfermé pour jouer Ozzy ou Sharon. Bonne chance pour trouver des acteurs capables de recréer parfaitement ces deux personnalités uniques et distinctes.





« Notre relation était parfois sauvage, insensée et dangereuse, mais c’est notre amour éternel qui nous a maintenus ensemble », a déclaré Sharon Osbourne dans un communiqué à l’époque. « Nous sommes ravis de nous associer à Sony Pictures et Polygram pour porter notre histoire à l’écran. »

Sharon produit le film avec ses enfants Jack Osbourne et Aimee Osbourne via leur bannière Osbourne Media aux côtés de Michele Anthony et David Blackman de Polygram Entertainment. Parce que la relation d’Ozzy avec Sharon est aussi connue que sa musique, les deux seront intégrées au film. Il n’a pas encore de date de sortie.





