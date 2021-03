Sharks of the Corn Trailer: It’s Jaws rencontre les enfants

Nous n’avons peut-être pas un film de requins à gros budget produit en studio cet été. Non Mâchoires vol. Non La mer d’un bleu profond suite. Non 47 mètres plus bas. Mais nous avons la dernière du cinéaste Tim Ritter intitulée Requins OF THE CORN. Est-ce du côté des gros budgets? Non. Mais c’est un riff sur Children of the Corn de Stephen King, mais avec des requins dedans. Le titre n’est pas ce que l’on pourrait appeler subtil, comme en témoigne la bande-annonce. Selon le studio, « Ce film offre tout ce que vous attendez de Tim ainsi que tout ce que vous attendez d’un film de requin … dans un champ de maïs. C’est un match fait au paradis! »

La bande-annonce s’ouvre avec un homme adorant à l’autel des dents de requin avant de mettre un masque qui, sans surprise, comporte également des dents de requin. Nous avons également quelques photos de champs de maïs avec des gens qui les traversent, dans un cas fuyant un jouet en plastique de requin. Il y a aussi une explosion étonnamment grande et même un homme suspect en costume. La bande-annonce est incroyablement légère sur le dialogue, s’appuyant plutôt sur des images pour faire passer le message. Même ainsi, il est clair à quels téléspectateurs potentiels s’inscrivent ici.

Dans Requins du maïs, des choses étranges se produisent à Druid Hills, dans le Kentucky, qui est principalement connue pour sa grande production de maïs. Les victimes de monstres dans les champs de maïs commencent à apparaître et des témoins disent qu’il y a « de grands requins blancs qui nagent dans les tiges de maïs ». Pendant ce temps, le tueur en série Teddy Bo Lucas est arrêté pour avoir tué des dizaines de personnes en utilisant des mâchoires et des dents de requin comme armes. Chef Vera Scheider [Shannon Stockin] est coincée au milieu, essayant de déterminer si sa sœur jumelle disparue Lorna est l’une d’entre elles. Lorsque Teddy accepte de l’emmener sur l’un de ses lieux de sépulture dans un champ de maïs, une chaîne folle d’événements se déroule à laquelle personne n’est préparé. Les citadins de Druid Hills sont opposés à un culte scandaleux d’adoration des requins qui envisage de conquérir le monde, un champ de maïs à la fois. Et leurs principaux protecteurs claquent la mâchoire Requins du maïs.

Le producteur exécutif Ron Bonk présente le réalisateur Tim Ritter réunissant les producteurs Larry Joe Treadway et Al Nicolosi pour la première fois depuis de nombreuses décennies. Le studio décrit le film comme un « mélange dément d’humour, de terreur et de pure action de requin montée d’adrénaline! » Ils y font également référence comme « le film de requin de l’année ». Bien que cela puisse, en fin de compte, être le cas par défaut.

Ceux qui souhaitent se procurer une copie physique du film auront la possibilité de le faire, mais en quantité extrêmement limitée. Le studio produit le Requins OF THE CORN sur Blu-ray et, croyez-le ou non, VHS. Seuls 200 Blu-ray et 25 VHS seront vendus au total. Assurez-vous de vérifier la nouvelle bande-annonce par vous-même. SHARK OF THE CORN devrait sortir le 6 juillet.