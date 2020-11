Sharkboy et Lavagirl reviennent dans un nouveau regard sur We Can Be Heroes de Netflix

C’est officiel. Sharkboy et Lavagirl sont de retour dans le prochain film Netflix de Robert Rodriguez On peut être des héros. L’histoire se déroule dans le même univers que le film bien-aimé de Rodriguez de 2005 Les aventures de Sharkboy et Lavagirl. Et maintenant, les fans ont leur premier regard sur les personnages, qui sont tous adultes et parents de leur propre fille Guppy. La jeune fille a les pouvoirs de ses deux parents, ce qui lui confère des compétences assez étonnantes. Vous pouvez voir une image de Guppy impliqué dans une action dans les nouvelles images. De On peut être des héros.

Tu veux te sentir vieux? Sharkboy et Lavagirl sont maintenant parents (et leur fille est jouée par Vivien Lyra Blair alias Girl from BIRD BOX) WE CAN BE HEROES sort dans le monde entier sur Netflix le jour du Nouvel An pic.twitter.com/W9RtNibQij – NetflixFilm (@NetflixFilm) 18 novembre 2020

L’actrice Taylor Dooley est de retour dans le rôle de Lavagirl, mais Taylor Lautner n’est pas revenue pour représenter Sharkboy dans On peut être des héros. Au lieu de cela, l’acteur JJ Dashnaw a pris sa place. Dooley peut être vu dans le costume emblématique de Lavagirl dans le premier regard de Netflix. Sharkboy a l’air similaire, bien que Dashnaw porte un type de masque différent, qui était plus que probablement utilisé pour détourner l’attention du fait que Taylor Lautner n’est pas impliqué.

JJ Dashnaw a déjà joué dans le Enfants espion films, il a donc une histoire avec Robert Rodriguez. Quant à savoir pourquoi Taylor Lautner n’est pas de retour en tant que Sharkboy dans On peut être des héros, c’est un mystère pour le moment. Cela étant dit, les fans de la crépuscule L’acteur est assez en colère et ne sait pas pourquoi il n’a pas repris son rôle de Sharkboy et espère une réponse bientôt. Lautner est resté en grande partie hors de la vue du public après son expérience avec crépuscule, bien que ses fans souhaitent qu’il sorte et assume d’autres rôles, surtout s’ils impliquent de revenir en tant que Sharkboy dans Robert Rodriguez On peut être des héros.

On peut être des héros suit une équipe de super-héros appelés The Heroics qui doivent être secourus par leurs enfants super puissants après avoir été kidnappés. Sur sa décision de revisiter les aventures de Shark Boy & Lava Girl en 3D, Robert Rodriguez a récemment déclaré: «De nombreuses familles ont passé beaucoup de temps ensemble», faisant référence à la crise de santé publique. « J’ai reçu des appels de toutes sortes de studios: » Redémarrez Enfants espion». ‘Redémarrer Garcon requin». Bien sûr, ils le veulent. Ils sont tous assis à la maison avec leurs enfants. « Cela semble être la meilleure chose à faire. » Les fans du film de 2005 semblent être d’accord avec le réalisateur.

Outre Taylor Dooley et JJ Dashnaw, On peut être des héros met également en vedette YaYa Gosselin, Pedro Pascal, Priyanka Chopra Jonas, le gagnant du Golden Globe Christian Slater, Boyd Holbrook, Christopher McDonald et la candidate aux Oscars Adriana Barraza. Vivien Blair, Isaiah Russell-Bailey, Akira Akbar, Lyon Daniels, Nathan Blair, Lotus Blossom, Hala Finley, Andy Walken, Dylan Henry Lau, Andrew Diaz, Sung Kang, Haley Reinhart, Brittany Perry-Russell et Brently Heilbron sont également à l’affiche. Vous pouvez consulter les premières images du retour de Lavagirl et Sharkboy ci-dessus, grâce à le Twitter officiel de Netflix Compte. On peut être des héros sortira le 1er janvier 2021, exclusivement sur Netflix.

