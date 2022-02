Shark Tank India Nombre total d’épisodes, financement total, investissement le plus élevé

Le nombre total d’épisodes de Shark Tank India est mentionné ci-dessous. Shark tank India financement total, investissement le plus élevé, où regarder concernant cet article tous les détails mentionnés ci-dessous: Shark Tank India est une émission de télé-réalité commerciale en hindi diffusée sur SET India en Inde.

L’émission est une adaptation indienne de la populaire émission de télé-réalité américaine Shark Tank. Il dépeint des entrepreneurs faisant des présentations à un panel d’investisseurs ou de requins qui décident d’investir ou non dans leur entreprise.

Vue d’ensemble de Shark tank Inde

Le nombre total d’épisodes de Shark Tank India est indiqué dans cet article. L’émission présente un panel de « requins », ou investisseurs potentiels, qui écoutent les entrepreneurs proposer des idées pour de nouvelles entreprises ou de nouveaux produits. Ces multimillionnaires autodidactes évaluent les plans d’affaires et les éléments présentés avant de décider d’investir ou non leur propre argent dans le marketing et le mentorat de chaque candidat. Rannvijay Singha est l’animateur de l’émission. Soixante-huit entreprises ont été choisies parmi 62 000 candidats indiens pour présenter leurs concepts aux « requins ». Cette saison, 67 entreprises ont reçu des offres sur 198 présentations d’investissement dans l’émission de télé-réalité.

Un nombre total d’épisodes et une date de sortie de Shark Tank India

Le nombre total d’épisodes de Shark Tank India est de 35 (trente-cinq). Nous mettrons à jour cette page avec toute nouvelle information concernant la date de sortie de la saison 2 que nous recevons des responsables de Sony TV.

Y aura-t-il plus d’épisodes une fois la première saison terminée? Il peut être difficile de mettre fin à une émission comme celle-ci parce que les gens continuent de la regarder. Bien qu’il n’y ait aucune confirmation officielle de la deuxième saison, il y en aura certainement une à l’avenir. Les gens ne veulent pas abandonner l’espoir que Shark Tank India reviendra pour une deuxième saison. Avant sa conclusion en 2014, la version américaine de l’émission a été diffusée pendant 13 saisons. En conséquence, les fans attendent la deuxième saison indienne depuis des années.

Financement total du réservoir de requins en Inde

Le nombre total d’épisodes de Shark Tank India a été clairement mentionné ci-dessus. Le financement total du réservoir de requins en Inde est en crores. Environ 30 crores, financement total du réservoir de requins en Inde. Depuis un certain temps, Shark Tank India est le centre d’intérêt. Lors de la présentation, de nombreuses entreprises ont proposé leurs concepts d’entreprise et ont obtenu de l’argent. Les Sharks investissent dans un large éventail d’idées commerciales fascinantes. D’autres étaient des mastodontes monétaires, tandis que d’autres étaient de véritables résolveurs de problèmes. Ashneer Grover, Peyush Bansal, Aman Gupta, Anupam Mittal, Namita Thapar, Vineeta Singh et Ghazal Alagh faisaient partie des sept requins de Shark Tank India. Certaines entreprises ont exigé une négociation, tandis que d’autres ont baissé les bras dès qu’elles ont entendu la présentation. Ensuite, il y avait la question de l’entreprise. Le nombre total d’épisodes de Shark Tank India est de 35.

Investissement le plus élevé sur Shark tank India

Autour de ces investisseurs, 30 crores ont investi, Aman Gupta est le bailleur de fonds le plus rémunérateur bien qu’il donne ses fonds autour de 7 crores. Peyush Bansal lui donne environ 5 crores et est le co-fondateur et PDG de Lenskart. Shark Tank India a modifié un format éprouvé pour le public indien. Les émissions de téléréalité telles que Indian Idol, Bigg Boss et Dance India Dance ont un public important en Inde. Cependant, lorsque SET India a lancé la promotion Shark Tank India, elle a reçu des critiques mitigées sur Internet.

Où observer ce réservoir de requins en Inde ?

Vous pouvez regarder ce réservoir de requins en Inde exclusivement sur le lecteur Mx. Le nombre total d’épisodes de Shark Tank India vous a montré ci-dessus. Épisode Shark Tank India que vous pouvez regarder gratuitement sur le lecteur MX. Ces épisodes sont incroyables et surtout appréciés des fans. Les fans sont surtout impatients de regarder ces épisodes. Nous sommes tous ravis de regarder cet épisode, la plupart du temps, nous avons reçu une bonne réponse sur cet épisode.

