Shark se fait poignarder à la tête et échoue à Los Cabos

Par une journée ensoleillée de février, un spectacle étrange s’est échoué sur une plage de Los Cabos, au Mexique: un requin-taupe taupe mort qui avait été poignardé à la tête.

L’arme était toujours incrustée dans la tête du jeune requin, mais c’est un mystère « polar ». Un bon nombre d’animaux marins ont des «épées» pointues qu’ils utilisent généralement pour se défendre. Basé sur la taille de ce pic particulier, il aurait pu être un marlin, un voilier ou même un Raie , tous les habitants sous-marins de la région de Los Cabos, a déclaré Christopher Lowe, professeur de biologie marine et directeur du Shark Lab de la California State University, Long Beach, qui a examiné des photos du requin poignardé.

Les requins makos adultes mangent tout le temps des animaux porteurs d’épée. Ce qui s’est probablement passé ici, c’est que ce requin-taupe taupe juvénile (Isurus oxyrinchus) a tenté de prendre un repas mais n’a pas réussi, a déclaré Lowe. « Celui-ci était jeune – probablement inexpérimenté et essayant de s’attaquer à une proie pour laquelle il n’était pas vraiment prêt », a déclaré Lowe à 45Secondes.fr.

Les requins-taupes-taupes adultes peuvent atteindre 12 pieds (3,8 mètres) de longueur et peser au moins au moins 1 200 livres (545 kilogrammes). Mais ces requins naissent à environ 3 pieds (1 m) de long, et ce requin n’est qu’un peu plus long que cela, selon sa photo, qui est à peu près de la taille d’un 3 pieds de large (1 m) galuchat adulte.

L’incident s’est produit le 18 février, selon Arturo Chacon, qui a repéré le requin alors qu’il marchait le long de la plage de San José del Cabo, qui, avec Cabo San Lucas, est connue sous le nom de Los Cabos, une destination touristique populaire dans le nord-ouest. Mexique. « On aurait dit qu’il était frais ou qu’il a perdu la vie il n’y a pas si longtemps », Chacon, le propriétaire et PDG de Tag Cabo Sportfishing , a déclaré à 45Secondes.fr.

Il a pris quelques photos du requin et les a postées sur Instagram , écrivant: « Un requin qui s’est échoué sur la plage de San Jose del Cabo. Apparemment parce qu’il a perdu une bataille avec une grosse raie! Woow! »

Un gros plan de la blessure à la tête du requin. (Crédit d’image: Arturo Chacon / Tag Cabo Sportfishing)

Bien que l’on ne sache pas quel animal a poignardé le requin, les raies ont des épines pointues et dentelées. Si c’était une raie, c’était probablement une raie pélagique (Pteroplatytrygon violacea), une créature avec un dessous violet foncé à gris et une épine défensive, également connue sous le nom de barbe, sur sa queue qu’elle utilise pour empaler les animaux qui la menacent, a déclaré Lowe. La raie pélagique vit en eau libre et son habitat chevauche celui du requin-taupe bleu, a noté Lowe.

Les épines de Stingray sont venimeuses mais rarement mortelles, a déclaré Lowe. Il existe cependant des exceptions; en 2006, la personnalité de la télévision australienne Steve Irwin, connue pour son émission populaire « The Crocodile Hunter », est décédée lorsque l’épine venimeuse d’une raie à queue courte (Dasyatis brevicaudata) lui a transpercé le cœur. Mais il n’est pas rare de voir des requins vivants criblés d’épines de galuchat: « Dans un requin, nous avons probablement vu 15 à 20 épines », a déclaré Lowe.

Une colonne vertébrale de galuchat (Crédit d’image: Christopher Lowe)

Les raies pastenagues peuvent aussi être épineuses. Les femelles utilisent parfois leurs épines pour éloigner les mâles amoureux, et une fois qu’une raie utilise une épine, elle peut en développer une autre, a déclaré Lowe. « Si les femelles ont fini de s’accoupler, et que les mâles essaient de s’accoupler avec elles, elles vont leur faire des conneries », a déclaré Lowe. « Vous verrez des mâles avec tous ces trous. »

Les raies utilisent leurs épines, qui sont situées sur leur queue, pour se défendre. (Crédit d’image: Christopher Lowe)

Donc, si les épines ne sont généralement pas mortelles, qu’est-ce qui a tué le jeune mako?

À en juger par les photos prises par Chacon, il ne semble pas que la colonne vertébrale ait percé le cerveau du requin, a déclaré Lowe. « C’est difficile à dire avec certitude, mais [the spine] est si loin en avant – le cerveau est de retour plus, un peu entre les yeux « , a déclaré Lowe. » Le cerveau des requins est bizarre. Il y a beaucoup d’espace et pas beaucoup de cerveau là-dedans. Il y a beaucoup de liquide qui remplit le chondrocranium, qui est le cas du cerveau, et puis le cerveau est relativement petit. »

Il est possible que la colonne vertébrale ait endommagé une partie du cerveau antérieur ou des lobes olfactifs du requin, « donc cela aurait pu affecter sa capacité à sentir », a déclaré Lowe. « Que ce soit mortel ou non, il faudrait faire une autopsie [an animal autopsy] dessus. »

Ce qui est surprenant ici, c’est que le requin a été trouvé sur la plage. Les requins ont une flottabilité négative, ils coulent donc généralement au fond de l’océan lorsqu’ils meurent, a déclaré Lowe. « Ce que j’en déduire sur la base de cette blessure, c’est que l’animal a été désorienté et a nagé dans le rivage, où il s’est échoué », a-t-il déclaré. Ou, peut-être après que le requin a été poignardé, « un pêcheur l’a attrapé et il s’est décroché, mais il a été tellement battu qu’il n’a tout simplement pas réussi », a déclaré Lowe.

Après avoir analysé davantage les photos, Lowe a déclaré que la colonne vertébrale n’appartenait peut-être pas à la raie pélagique. « Les barbes de Stingray ont tendance à être plus oblongues ou aplaties, mais leur diamètre semble trop épais », a-t-il écrit plus tard à 45Secondes.fr dans un e-mail. « Une autre possibilité est que c’est la pointe du bec d’un marlin ou d’un voilier. »

Ces poissons porteurs d’épée sont connus pour poignarder les requins qui tentent de les manger, a déclaré Lowe. Mais ce n’est pas toujours le cas. En 2020, un requin renard (Alopias superciliosus), un requin qui ne se nourrit pas d’espadon, s’est échoué en Libye avec une épée sortant de son corps, une étude dans le journal Recherche ichtyologique signalé. On ne sait pas ce qui s’est passé, mais les scientifiques ont suggéré que le coup de couteau était peut-être accidentel ou que l’espadon avait attaqué le requin parce que les deux animaux étaient en compétition pour la même proie, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

